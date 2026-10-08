Liniștea din centrul Sibiului a fost tulburată joi după-amiază, după ce suporterii echipelor de fotbal Poli Timișoara și Steaua București s-au luat la bătaie în Piața Mare. Fanii celor două formații au ajuns în oraș încă din cursul dimineții, iar tensiunile au escaladat rapid, transformând zona centrală într-un teatru de confruntări.

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▶ Vezi pagina acestui video: Suporterii Poli Timișoara și Steaua s-au luat la bătaie în centrul Sibiului: sticle sparte, coșuri de gunoi distruse, iar jandarmii au intervenit în forță — VIDEO 3

În urma altercațiilor, suporterii au spart numeroase sticle de bere și au vandalizat mai multe coșuri de gunoi din zonă.

Piața Mare a fost lăsată plină de mizerie, pe străzi fiind abandonate ambalaje, șervețele și mucuri de țigară.

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Conflictul a fost aplanat doar după intervenția în forță a forțelor de ordine, jandarmii reușind să despartă cele două tabere de suporteri înainte ca situația să degenereze și mai mult.

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Aceștia au fost nevoiți să folosească spray-uri lacrimogene pentru a dispersa mulțimea.

Câțiva suporteri au fost ușor răniți și au primit îngrijiri medicale de la echipajele SMURD aflate în Piața Mare.

Incidentele violente au avut loc în contextul partidei de fotbal dintre ACS Știința Poli Timișoara și Steaua București, programată joi, 8 octombrie, de la ora 18:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Meciul face parte din etapa a IX-a a Ligii a II-a.

Jandarmeria emisese deja avertismente pentru sibieni

Autoritățile anticipau posibilitatea apariției unor astfel de incidente. Încă de joi dimineață, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov a emis un comunicat de presă prin care recomanda sibienilor să evite aglomerările din zona centrală și din proximitatea stadionului, începând cu orele amiezii.

Jandarmii au făcut un apel ferm către cetățeni și turiști să nu intre în contact direct cu galeriile celor două echipe și să evite schimburile de replici sau gesturile provocatoare, subliniind că grupurile mari de fani aflate sub presiunea mizei sportive pot deveni imprevizibile.

De asemenea, sibienii au fost sfătuiți să renunțe la autoturismele personale în favoarea transportului în comun și să fie extrem de vigilenți, în special dacă se află cu copiii în parcurile din apropierea arenei.