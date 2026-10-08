Un nou concept de socializare a ajuns la Sibiu. Se numește „Adunat” și își propune să îi aducă împreună pe oameni într-un cadru în care pot vorbi deschis, fără judecată și fără presiunea de a impresiona. Ideea pornește de la o nevoie tot mai prezentă: aceea de a avea conversații autentice și de a cunoaște oameni noi dincolo de interacțiunile superficiale de zi cu zi.

La Sibiu, „Adunat” este facilitat de Mădălina, o tânără sibiancă ce a rezonat cu ideea încă de la primul eveniment. „Am simțit că există o nevoie de socializare autentică, nu superficială. Povestea din spate este faptul că am observat că ieșirile în oraș sunt, de multe ori, mai superficiale și că am uitat cum să vorbim cu străinii, cum să ne împrietenim și cum să cunoaștem oameni noi fără să simțim că trebuie să îi impresionăm”, povestește Mădălina.

Cum a ajuns „Adunat” la Sibiu

Conceptul a fost creat de Vlad Borla, fondatorul Adunat.ro, iar în prezent evenimentele au loc în aproximativ zece orașe din România. „Bazele proiectului au fost puse de Vlad Borla, fondatorul Adunat.ro. A studiat Comunicare și Publicitate la FSPAC în Cluj și mereu l-au fascinat interacțiunile dintre oameni. Nu cele de suprafață, ci momentele reale, când simți că cineva chiar te ascultă și te vede”, explică Mădălina.

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La Sibiu, „Adunat” a început în urmă cu aproximativ șapte luni, iar reacția oamenilor a fost peste așteptările organizatorilor.

Cum se desfășoară o întâlnire „Adunat”

Fiecare întâlnire are la bază un subiect ales de echipă. Printre temele abordate până acum s-au numărat munca și succesul, comunitatea și singurătatea, recunoștința, emoțiile sau experiențele de viață.

Participanții sunt așezați câte patru la o masă și primesc întrebări menite să îi ajute să reflecteze la propria viață și să împărtășească lucruri despre ei.

Fiecare persoană are aproximativ trei minute pentru a răspunde la o întrebare. După ce toți cei de la masă au răspuns, participanții se ridică și se mută la o altă masă, unde cunosc alte persoane. Într-o singură seară pot fi aproximativ opt întrebări și, implicit, mai multe grupuri de oameni cu care fiecare participant ajunge să interacționeze.

Conceptul are și câteva reguli simple: nu judecăm, nu întrerupem, nu oferim sfaturi nesolicitate și vorbim la persoana I.

„Sunt niște reguli pentru socializarea autentică, pentru a fi real atunci când comunicăm cu cineva. Este foarte frumos că ne putem conecta unii cu alții într-un mediu în care nu există judecată și discuții superficiale”, spune Mădălina.

Participarea nu presupune însă obligația de a vorbi despre lucruri pe care cineva nu dorește să le împărtășească. „Oferim spațiu și pentru cel care nu vrea să vorbească sau care nu vrea să împărtășească o anumită parte din el. Este la liber”, explică Mădălina.

O comunitate care începe să se formeze

Deși evenimentele au ca scop principal întâlnirea unor oameni care nu se cunosc, în jurul „Adunat” s-a format deja o comunitate. Unii dintre participanți au început să își păstreze legătura și în afara evenimentelor, iar câțiva dintre cei care s-au cunoscut la întâlniri au devenit prieteni.

„S-a creat deja o comunitate. Oamenii își dau deja telefoanele. Mulți dintre cei care au venit la Adunat s-au împrietenit și în afara evenimentelor. Până la urmă, asta încercăm să facem: să creăm conexiuni între oameni”, povestește sibianca.

La evenimente poate veni oricine: singur, cu partenerul sau cu prietenii. Ideea este ca, indiferent de modul în care ajungi acolo, să pleci cunoscând oameni noi.

De la emoții și stângăcie la naturalețe

Primele evenimente organizate la Sibiu au adunat peste 50 de persoane. Pentru mulți dintre participanți, ideea de a vorbi cu necunoscuți despre lucruri personale a venit însă cu emoții. „În general, oamenii vin cu un soi de teamă. Mulți dintre noi am fost expuși la experiențe sociale neplăcute și este normal să existe o anumită reținere la început. Persoanele foarte introvertite pot să se simtă mai greu la început”, spune aceasta.

Mădălina spune însă că atmosfera se schimbă rapid după primele interacțiuni. „La început oamenii sunt puțin panicați, ușor stângaci, dar, pe măsură ce înțeleg conceptul, devin mult mai relaxați.”

Evenimentele „Adunat” de la Sibiu au loc, de cele mai multe ori, duminica, iar echipa a ales să păstreze ca loc principal de întâlnire restaurantul Inspirat, după ce a testat și alte spații. „Contează foarte mult și interacțiunea cu localul. În general, facem la Inspirat și am rămas să facem acolo.”

Cine vine la „Adunat”?

Publicul este unul divers. La întâlniri au venit oameni din categorii diferite, cu personalități și experiențe de viață diferite. Elementul comun pare să fie dorința de a ieși din zona interacțiunilor obișnuite și de a avea conversații mai profunde. „Au venit foarte multe categorii de oameni. Cam toată lumea a venit cu un soi de teamă, dar este foarte frumos să vezi cum, într-un mediu fără judecată, oamenii ajung să se deschidă.”

Pentru Mădălina, acesta este și motivul pentru care conceptul a prins atât de bine la Sibiu. „Am rezonat de la primul eveniment. Este foarte frumos că ne putem conecta unii cu alții într-un mediu în care nu există judecată, discuții superficiale”, mai spune tânăra.

Cei care vor să experimenteze conceptul „Adunat” se pot înscrie la următoarele întâlniri prin intermediul site-ului adunat.ro. Prețul unui bilet pornește de la aproximativ 30 de lei, iar participanții pot alege și variante de până la 70 de lei. La Sibiu, evenimentele au loc, de regulă, duminica, la Inspirat.