Un tânăr de 19 ani vrea să salveze de la uitare povestea unui mare artist din Poiana Sibiului: „Muzica lui mi-a atins inima”

Un tânăr de 19 ani din Vaslui s-a apucat să reconstruiască povestea unui important artist originar din județul Sibiu, despre care spune că a ajuns astăzi prea puțin cunoscut.

Ștefănuț-Florin Ibănescu, student la Facultatea de Teologie din Iași, lucrează la o cercetare amplă dedicată lui Nicolae Răceanu, interpret originar din Poiana Sibiului. Proiectul a început dintr-o curiozitate pe care Ștefan a avut-o încă de la 14 ani, când a descoperit una dintre piesele artistului. „Totul a pornit de la faptul că muzica lui mi-a atins inima”, spune acesta.

„Inițial am aflat de domnul Nicolae când aveam 14 ani. Mama mea avea pe telefon melodia lui «La Constanța-n Cazino», iar așa am ajuns pentru prima dată să aud muzica lui. Am văzut videoclipul piesei și m-am întrebat cine este persoana din videoclip. Am discutat cu ea și am căutat pe internet să văd cine este”, povestește Ștefan.

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Ani mai târziu, în luna ianuarie a acestui an, și-a amintit din nou de muzica lui Răceanu și a început să caute informații despre artist. „Mi-au revenit în minte piesele lui. Am contactat pe cineva din București care avea albumul în format digital. Căutând mai multe informații despre el, am constatat că nu erau prea multe disponibile. În acel moment mi-a venit ideea să fac eu ceva în legătură cu acest lucru, fiind un cântăreț destul de important al diasporei, lucru care m-a mirat”, a mărturisit Ștefan.

De la o curiozitate la o cercetare de sute de pagini

Ceea ce a început ca o simplă curiozitate s-a transformat treptat într-o cercetare amplă. Ștefan a început să caute în arhive, să contacteze instituții și persoane care l-au cunoscut pe artist și să adune materiale care să poată contribui la reconstruirea poveștii sale. „Încetul cu încetul am început să folosesc sursele disponibile pentru a reconstrui viața lui. Am contactat instituții din Sibiu, București și chiar din America. Am reușit să dau de unul dintre nepoții lui și apoi de familie și am aflat mai multe informații”, povestește vasluianul.

Până acum, tânărul a reușit să strângă discuri originale, fotografii, documente de arhivă, mărturii ale familiei și înregistrări audio. Materialele stau la baza unei cărți la care lucrează în prezent.

Volumul, care are deja aproximativ 280 de pagini, poartă titlul „Stea mândră, strălucitoare – El, Răceanu Nicolae” și urmărește atât viața artistului, cât și activitatea sa muzicală.

O carte, un vinil și înregistrări de arhivă

Proiectul lui Ștefan nu se limitează la realizarea unei biografii. Tânărul își dorește să recupereze și să păstreze cât mai mult din arhiva lui Nicolae Răceanu. „Proiectul ar consta într-o carte biografică, analizând și elemente de repertoriu, alături de istoria hitului «Magdalena». Ar urma și un disc de vinil cu albumul său cunoscut și un stick cu înregistrări de arhivă”, a mai spus acesta.

În paralel, Ștefan a început discuțiile pentru o posibilă reeditare discografică a unuia dintre albumele importante ale artistului. Pentru anul 2027 urmărește organizarea unei lansări publice la Sibiu. „Vreau să lansez această carte și să le readuc la cunoștință oamenilor personalitatea sa. După cum spusese el, nu există om care să nu fi dansat pe melodiile lui”, spune Ștefan.

„Părinții mei au crezut că este doar o fixație”

La început, nici familia lui Ștefan nu a crezut că această pasiune va ajunge să se transforme într-un proiect de asemenea amploare. „Părinții mei nu au crezut că voi ajunge undeva, că este doar o fixație a mea. Au început să realizeze zona în care vreau să duc proiectul și mă susțin pe partea emoțională și sunt de acord cu ceea ce vreau să întreprind”, povestește tânărul.

Caută parteneri pentru finalizarea proiectului

Pentru a putea duce proiectul la capăt, Ștefan caută în această perioadă instituții, parteneri și sponsori care să sprijine finalizarea cercetării, editarea cărții și conservarea materialelor de arhivă.

Tânărul spune că își dorește ca proiectul să ajungă la Sibiu și să îi ofere lui Nicolae Răceanu locul pe care consideră că îl merită în memoria culturală locală. „Cred că povestea poate fi interesantă nu doar prin prisma lui Nicolae Răceanu, ci și prin faptul că o parte importantă din memoria sa artistică se află încă în materiale private, înregistrări, discuri și mărturii care riscă să se piardă. Și, odată cu ele, se poate pierde o parte din istoria României, a diasporei americane și a cenzurii comuniste al cărei participant și, în același timp, victimă a fost regretatul artist”, a spus Ștefan.