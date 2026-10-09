După ce a fost condusă la pauză, ACS Mediaș s-a impus vineri pe Stadionul ”8 Mai”, 4-1 cu Kids Tâmpa Brașov și a urcat pe loc de play-off.

Echipa lui Cosmin Vâtcă a avut serios de furcă în prima repriză a duelului cu ultima clasată din serie, Kids Tâmpa, o formație fără niciun punct în acest sezon.

Brașovenii au deschis scorul în minutul 28, când experimentatul C. Budescu (37 ani) a transformat un penalty. Astfel, oaspeții au condus surprinzător la pauză.

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Însă, după pauză, echipa de pe malul Târnavei Mari s-a revărsat spre poarta adversă.

În minutul 58, Hăjmășan a egalat cu un șut din 12 metri, după o incursiune bună a lui Gurei pe flancul drept.

Foto: ACS Medias 2022

După un corner, Mediaș a trecut în avantaj în minutul 63, Azdren Llullaku reușind să înscrie.

În minutul 70, Al. Negrean a punctat pentru 3-1, după ce a fentat doi adversari în careu și a tras bine plasat.

S-a făcut 4-1 în minutul 78, când Pajco a marcat din apropierea porții adverse. Hăjmășan a mai ratat o ocazie mare pentru medieșeni în prelungiri. S-a terminat 4-1 pentru ACS Mediaș, care acumulează patru victorii consecutive și urcă pe loc de play-off.

”Ne place să suferim, începem relaxați, asta ne dă de gândit. Nu e normal, o echipă care are pretenții nu are voie să facă așa ceva. Pare-se că cei care intră după pauză intră foarte bine, își doresc mai mult față de titulari, voi fi foarte atent la alcătuirea echipei, îmi doresc altă atitudine din primul minut. Avem forță, valoare, dar ne trebuie constanță” a spus antrenorul Cosmin Vâtcă.

Runda viitoare programeză vineri, 16 octombrie, de la ora 18.00, derby-ul județean pe ”Municipal”, Inter Sibiu – ACS Mediaș 2022.