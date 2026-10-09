Pe scurt: Instagram pregătește un mod special care dezactivează interacțiunile pe profiluri, dar accesul ar putea fi contra cost. Descoperă ce limite are și când ar putea fi lansat.

Instagram testează intern o funcție nouă, denumită „Read-Only Mode” (mod doar pentru citire), care ar putea elimina una dintre cele mai stânjenitoare greșeli făcute de utilizatori: aprecierea accidentală a unei postări vechi atunci când explorează profilurile altor persoane.

Potrivit Mediafax, funcția a fost descoperită de cercetătorul de aplicații Alessandro Paluzzi, care a publicat capturi de ecran pe 3 octombrie. Instagram a confirmat ulterior pentru Engadget că explorează această opțiune, dar a precizat că nu este testată cu utilizatori externi.

Noul mod de vizualizare a profilurilor ar dezactiva temporar principalele funcții de interacțiune, precum like-urile și comentariile. Astfel, utilizatorii ar putea naviga printre fotografiile și postările unui profil fără riscul de a interacționa accidental cu conținutul. De asemenea, nu ar putea trimite mesaje private și nici începe să urmărească respectivul cont în acest mod.

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Totuși, există limitări importante

Totuși, există limitări importante: Instagram Stories nu ar putea fi vizualizate în modul doar pentru citire, ceea ce înseamnă că nu va fi posibilă urmărirea anonimă a tuturor tipurilor de conținut publicate pe platformă. De asemenea, funcția nu ascunde complet activitatea utilizatorului de Instagram, ci doar previne interacțiunile vizibile sau accidentale. Datele despre navigare continuă să fie colectate de platformă.

Capturile publicate de Alessandro Paluzzi sugerează că această opțiune ar putea fi inclusă în Instagram Plus, abonamentul premium lansat de Meta. Acest abonament, testat din martie 2026, oferă deja funcții suplimentare față de versiunea gratuită, inclusiv opțiuni de personalizare și gestionare a Stories.

În Statele Unite, prețul abonamentului Instagram Plus a fost anunțat la 3,99 dolari pe lună, însă tarifele pot varia în funcție de țară.

Până în prezent, Meta nu a confirmat dacă modul doar pentru citire va fi inclus definitiv în abonamentul premium și nici nu a anunțat o dată de lansare. Compania a precizat că funcția este încă în faza de testare internă și ar putea fi modificată sau chiar abandonată înainte de a ajunge la utilizatori.

Noua funcție ridică și întrebări legate de modul în care va putea fi folosită și de eventualele măsuri de protecție asociate. Instagram nu a prezentat public detalii suplimentare despre aceste aspecte. Dezvoltarea acestei opțiuni vine după o serie de alte inițiative ale platformei, precum introducerea unor etichete pentru conținutul generat cu AI.