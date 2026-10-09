Pe scurt: Un adolescent din Avrig a fost surprins la volanul unui ATV fără permis. Polițiștii au deschis dosar penal și investighează cazul.

Un minor de 17 ani din Avrig a fost depistat de polițiști conducând un ATV pe strada Unirii, fără a avea permis de conducere.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc joi, 8 octombrie 2026, în jurul orei 13:50, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au oprit pentru control un ATV condus de tânărul localnic.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că adolescentul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. ATV-ul era condus pe o arteră circulată din oraș.

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Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru conducere fără permis, conform legislației în vigoare.

Astfel de cazuri nu sunt izolate în zonă. În urmă cu aproximativ cinci luni, un minor de 14 ani a fost prins pe moped, fără permis, pe o stradă din Avrig, iar la mijlocul lunii septembrie, alți doi adolescenți de 17 ani au fost depistați la volan în Avrig și Porumbacu de Jos, tot fără permis.