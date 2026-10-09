Pe scurt: Cererile pentru ajutorul destinat culturilor calamitate de secetă se pot depune în toamna lui 2026. Află care sunt condițiile și sumele acordate fermierilor.

Fermierii care au avut culturile de porumb și floarea-soarelui afectate de secetă în 2025 pot solicita ajutoare financiare în perioada 12 octombrie – 6 noiembrie 2026.

Potrivit Economica.net, bugetul total alocat pentru această schemă de sprijin este de 155,36 milioane de lei.

Cuantumul maxim al ajutorului acordat este de 333 de lei pe hectar. Plata sprijinului urmează să fie efectuată până la data de 31 decembrie 2026.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Conform informațiilor transmise de APIA, pentru a beneficia de acest sprijin, producătorii agricoli trebuie să fi depus cererea de plată în anul 2025 la APIA. De asemenea, este necesar să dețină un proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor pentru culturile afectate, cu un grad de afectare cuprins între 30% și 100% inclusiv.

Fermierii trebuie să fie incluși în situațiile centralizatoare transmise de Direcțiile pentru Agricultură Județene (DAJ).

Sprijinul de 333 lei/ha se acordă pentru un grad de afectare cuprins între 90% și 100%. Pentru un grad de afectare între 30% și 90%, suma se diminuează proporțional, în funcție de procentul de afectare stabilit potrivit procesului-verbal, dar cu încadrarea în plafonul total alocat.

Suprafața eligibilă pentru acordarea sprijinului se stabilește pe baza suprafeței determinate de către autoritatea pentru plata aferentă Cererii de plată din anul 2025. Astfel, doar acele suprafețe care au fost declarate și validate în cadrul cererii de plată vor intra în calculul ajutorului.

Acest sprijin vine în contextul în care seceta a afectat grav culturile agricole în 2025, iar autoritățile încearcă să compenseze pierderile suferite de fermieri. Măsuri similare de sprijin pentru agricultori au fost propuse și la nivel european, inclusiv pentru acoperirea costurilor cu energia și îngrășămintele, după cum s-a discutat în cadrul unor inițiative recente.