Pe scurt: Un mamifer marin uriaș a surprins turiștii pe Copacabana, iar autoritățile au delimitat zona pentru siguranța lui. Vezi cum au reacționat oamenii la apariția inedită.

Un elefant de mare sudic a apărut pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, Brazilia, provocând uimire printre turiști și localnici.

Potrivit Adevărul, mamiferul marin, cunoscut pentru dimensiunile sale impresionante, a ieșit pe nisip pentru a se odihni, atrăgând rapid atenția celor aflați pe plajă.

Zeci de curioși s-au adunat în apropiere pentru a fotografia și filma animalul, iar imaginile cu vizitatorul neașteptat au circulat rapid. Autoritățile au intervenit și au delimitat zona în care se afla elefantul de mare, pentru a împiedica apropierea oamenilor și a-i permite să se odihnească fără să fie deranjat de mulțime.

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Apariția a stârnit reacții amuzate și glume printre cei prezenți, mulți dintre ei fiind surprinși de prezența unui astfel de animal pe celebra plajă braziliană. Specialiștii au explicat că elefanții de mare sudici trăiesc în principal în regiunile subantarctice și obișnuiesc să petreacă perioade pe uscat pentru odihnă sau pentru a-și schimba blana.

Experții recomandă păstrarea distanței față de animalele sălbatice, subliniind că apropierea oamenilor poate provoca stres mamiferelor marine și poate fi periculoasă atât pentru ele, cât și pentru public. Pe Copacabana, astfel de apariții sunt rare, iar evenimentul a devenit rapid subiect de discuție printre turiști și localnici.

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