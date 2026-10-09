CSC Șelimbăr redebutează sâmbătă, de la ora 11.00 pe Stadionul ”Municipal” din Sibiu, pentru duelul cu Unirea Slobozia, din etapa a 9-a a Ligii 2.

Antrenorul ”călăreților roșii”, Eugen Beza speră ca mutarea echipei de la Cisnădie pe ”biliardul” de pe Municipal să dea un nou imbold jucătorilor săi, care în acest sezon nu au câștigat acasă.

După opt etape din Liga 2, Șelimbăr este pe locul 16, cu 6 puncte, singura victorie venind în deplasare, cu codașa CS Dinamo. Adversara de sâmbătă, fosta echipă de Superliga, Unirea Slobozia are doar 4 puncte și este pe locul 19.

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Foto: Stadionul Municipal Sibiu

”Ne bucurăm că am reușit să jucăm pe Municipal, va fi un alt stimul pentru toată lumea, dar totodată ne și obligă la o prestație solidă, la o atitudine cum probabil nu am avut până acum, totul pentru a câștiga acest joc. Față de sezonul trecut, suntem în creștere ca și joc, avem puncte mai multe, probabil e și un factor pentru care oamenii vin la meciurile noastre. Mai mult, am rămas singura echipă din județ la nivel de primele două eșaloane, îl reprezentăm cu mândrie, dar totodată ne și obligă. Apoi, Stadionul Municipal este unul care atrage și sunt convins că sâmbătă vor fi mai mulți spectatori ca de obicei. Noi avem un club mare, care punem accent pe copii și pe tineri și sunt convins că Municipalul va fi invadat de de juniorii noștri, implicit familiile, plus restul sibienilor care sperăm că se vor lega de echipa noastră să ne susțină, îi reprezentăm și pe ei la cel mai înalt nivel pentru o echipă din județul Sibiu” a declarat Eugen Beza pentru pagina oficială a clubului.

”Avem nevoie disperată de puncte”

Profitând de pauza de trei sptămâni din Liga 2, CSC Șelimbăr a disputat și un joc amical la Hunedoara, 0-2 cu Corvinul, una din echipele solide din Superliga. Un plus în reprezită revenirea lui C. Bucuroiu, un atacant care a lipsit mult echipei.

”Din punct de vedere al antrenamentelor, totul a decurs foarte bine, am recuperat și din jucători, am reușit să le dăm minute în meciul cu Corvinul. La Hunedoara am făcut o partidă bună, chiar dacă am pierdut la un adversar valoros, dar eu am fost mulțumit de joc, cum de altfel am fost mulțumit și de jocul la meciul cu Slatina. Ne lipsește șansa, poate trebuie să facem puțin mai mult, să câștigăm și puncte după astfel de partide bune. Avem un moral bun și așteptăm jocul cu Slobozia. Noi avem un singur țel să câștigăm acest joc, avem nevoie disperată de puncte” a mai spus Beza.

”Am lucrat mult la finalizare”

Tenicianul șelimbărenilor speră ca revenirea lui Bucuroiu să regleze și din problemele echipei sale în fața porții adverse.

”Am avut timp să reglăm acele lucruri care n-au mers. La ultimul joc,n-am reușit să ținem de rezultat, n-am reușit să înscriem din ocaziile monumentale pe care ni le-am creat. Am lucrat în acest sens, dar depinde de starea fiecărui jucător când se află față în față cu portarul, de ocazie, de emoție, sunt mai mulți factori. Noi ca și staff, facem tot ce ne stă în putință, am lucrat mult la greșelile pe care le-am făcut și pe îmbunătățirea stilului nostru de joc.”

Foto: CSC 1599 Șelimbăr

Eugen Beza se așteaptă sâmbătă la un meci dificil cu Slobozia, echipă care a cedat greu în fața formațiilor puternice din Liga 2.

”Slobozia este o echipă care anul trecut a activat în Liga I și de cele mai multe ori a făcut-o bine. Acum este o echipă schimbată, au mai rămas de anul trecut jucătorii vechi, care nu au apărut foarte mult în ultimele etape. Este o echipă solidă, care are o organizare defensivă foarte bună, se vede mâna antrenorului, o echipă care joacă direct spre poartă și care cred că merită mai mult în clasament, ca și noi. Unirea a făcut față celor de la Poli Timișoara, când a luat gol în ultimul minut, la fel a luat gol la final la Afumați, a luat gol cu Chindia în ultimele minute, așa că adversarul ne pune în gardă, vine și el cu foame de puncte” a subliniat sibianul de pe banca Șelimbărului.

Meciul CSC 1599 Șelimbăr – Unirea Slobozia se va disputa sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 11.00, pe Stadionul Municipal.