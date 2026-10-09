Polițiștii rutieri din Sibiu și Brașov au desfășurat joi, 8 octombrie, o acțiune în sistem „Cascadă” pe DN 1, pentru combaterea vitezei excesive și prevenirea accidentelor. S-au aplicat o mulțime de amenzi, iar 7 șoferi au rămas fără permis.

La acțiune au participat 21 de polițiști din cadrul Serviciului Rutier Sibiu, care au folosit șase aparate radar pentru monitorizarea respectării regimului legal de viteză.

„În urma controalelor efectuate, polițiștii rutieri sibieni au aplicat 178 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 75.380 de lei. Cele mai multe sancțiuni, respectiv 127, au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, iar alte șase sancțiuni au vizat neutilizarea centurii de siguranță. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut șapte permise de conducere, dintre care cinci pentru depășirea limitelor legale de viteză și două pentru alte abateri la regimul rutier. De asemenea, au fost retrase trei certificate de înmatriculare, pentru lipsa inspecției tehnice periodice valabile, defecțiuni tehnice și lipsa asigurării RCA valabile, fiind dispusă și măsura imobilizării unui autovehicul. Pe parcursul acțiunii nu au fost constatate infracțiuni la regimul circulației rutiere”, a transmis IPJ Sibiu.

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Polițiștii rutieri vor continua acțiunile pentru combaterea vitezei excesive și prevenirea accidentelor de circulație, în special pe sectoarele de drum cu risc rutier ridicat.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să respecte limitele legale de viteză, să adapteze permanent viteza la condițiile de drum și trafic și să păstreze o distanță corespunzătoare față de vehiculele din față.