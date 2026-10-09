Pe scurt: Aproape 600 de persoane au participat la Bursa Locurilor de Muncă de la Sibiu, unde 56 de candidați au fost selectați pentru angajare, în urma interacțiunilor directe cu 23 de angajatori.

Bursa Locurilor de Muncă organizată vineri, 9 octombrie 2026, de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu a reunit 594 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și 23 de angajatori din diverse domenii. Participanții au avut la dispoziție 433 de locuri de muncă vacante.

56 de persoane selectate pentru angajare la Bursa Locurilor de Muncă

Evenimentul a oferit oportunitatea unui dialog direct între angajatori și persoanele interesate de angajare, facilitând procesul de recrutare și selecție. În urma acestor interacțiuni, 56 de persoane au fost selectate pentru angajare pe posturi precum agent servicii clienți, inginer proiectant mecanic, inginer automatist, inginer CAD CAM, inginer constructor, referent marketing, reprezentant tehnic vânzări, conducător auto, operator marochinărie, sudor, vopsitor, montator subansamble și muncitor necalificat.

Bursa Locurilor de Muncă facilitează întâlnirea dintre angajatori și candidați

Reprezentanții AJOFM Sibiu au subliniat că Bursa Locurilor de Muncă reprezintă o oportunitate importantă atât pentru cei care doresc să se angajeze sau să își schimbe locul de muncă, cât și pentru angajatorii care caută să identifice candidați potriviți pentru posturile vacante.

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Prin organizarea acestor acțiuni, AJOFM Sibiu urmărește să faciliteze accesul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la oportunități de angajare și să sprijine angajatorii în procesul de recrutare. Scopul declarat este reducerea șomajului și integrarea profesională a persoanelor fără loc de muncă.

Oferta de locuri de muncă a acoperit o gamă largă de domenii, de la inginerie și construcții, la servicii, vânzări, transport și producție. Participanții au putut discuta direct cu angajatorii despre cerințele posturilor și condițiile de angajare.

Evenimentul de la Sibiu face parte dintr-o serie de acțiuni recurente organizate de AJOFM pentru a răspunde atât nevoilor celor aflați în căutarea unui loc de muncă, cât și ale firmelor care întâmpină dificultăți în recrutarea de personal calificat. O altă perspectivă asupra evenimentului poate fi găsită în articolul Paradox la Bursa Locurilor de Muncă din Sibiu.