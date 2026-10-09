Unul dintre cele mai ambițioase proiecte private anunțate în zona Sibiului pare să fi ajuns definitiv la capăt de drum. Jürgen Faff spune că terenul de golf de la Cisnădie, proiect început în urmă cu mai bine de un deceniu și preluat ulterior de el, ajunsese, în opinia sa, la un stadiu de implementare de 80–90%. Astăzi nu mai vede însă posibilă finalizarea investiției. Omul de afaceri respinge eticheta de „teren de golf fantomă” și susține că proiectul a fost unul real, în care s-au făcut investiții importante.

Povestea terenului de golf de la Cisnădie începe înainte ca Jürgen Faff să intre în proiect.

Investiția era asociată inițial familiei medicului sibian Ilie Vonica și presupunea construirea unui teren de golf cu 18 găuri pe o suprafață de zeci de hectare.

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După moartea lui Ilie Vonica, proiectul a intrat într-o nouă etapă, iar Jürgen Faff a preluat societatea care îl dezvolta.

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Faff: „Era între 80 și 90 la sută implementat”

În interviul acordat Ora de Sibiu, omul de afaceri spune că investiția ajunsese într-un stadiu mult mai avansat decât s-a perceput ulterior.

„Eu am preluat acest proiect și am vrut să-l implementez și am și început să investim în acest proiect. Era aproape gata, adică între 80 și 90 la sută implementat”, spune Faff.

Procentul reprezintă evaluarea făcută de antreprenor. În cadrul interviului, acesta nu detaliază exact ce elemente erau finalizate și ce lucrări mai trebuiau executate.

Cert este că terenul de golf nu a ajuns să fie deschis publicului și să funcționeze conform proiectului inițial.

Proiect finanțat inclusiv din fonduri europene

Investiția a beneficiat și de finanțare europeană, iar proiectul trebuia finalizat în urmă cu mai mulți ani.

Termenele inițiale nu au fost respectate, iar proiectul a intrat ulterior într-o perioadă marcată de litigii și dispute privind terenul.

O parte importantă din suprafața necesară investiției fusese concesionată de administrația locală din Cisnădie.

În timp, raporturile dintre societatea care dezvolta proiectul și administrația locală s-au deteriorat, iar concesiunea a ajuns să fie contestată și disputată juridic.

Faff spune că problema terenului a fost decisivă

Antreprenorul indică tocmai situația terenului drept unul dintre principalele motive pentru care proiectul nu a mai putut continua.

„La terenul de golf nu mai merge mai departe din cauza terenului”, spune Faff.

El compară situația cu dificultățile întâlnite la unul dintre proiectele fotovoltaice în care a fost implicat.

„Terenul de golf cu parcul fotovoltaic, cele două nu sunt conexe, dar aproape aceeași problemă: ambele cu terenul”, spune omul de afaceri.

„Am vrut să fac acolo ceva frumos”

Faff afirmă că modul în care proiectul a fost prezentat ulterior în spațiul public l-a afectat.

„Ce scrie presa nu are absolut nimic, de fapt, cu realitatea, cu ce s-a întâmplat în realitate și, bineînțeles, că mă afectează acest lucru. Eu am vrut să fac acolo ceva frumos”, declară acesta. Una dintre formulările pe care le contestă este cea de „teren de golf fantomă”.

„OK, fiindcă nu a fost finalizat, dar el era 90% gata”, spune Jürgen Faff.

Faptul că investiția nu a devenit funcțională este incontestabil. În schimb, gradul de realizare și responsabilitatea pentru blocarea proiectului au fost și continuă să fie subiecte disputate.

Proiectul pare închis definitiv

Noutatea principală din declarațiile lui Faff este însă alta. În trecut, antreprenorul a susținut că și-ar dori continuarea investiției. Acum nu mai crede că acest lucru este posibil.

„După aceea s-au petrecut niște evenimente și nu mai era posibil. Și cred că nu mai e, nu mai e, nu se mai poate”, spune Jürgen Faff.

Astfel, la mai bine de un deceniu de la momentul în care terenul de golf era prezentat drept una dintre investițiile spectaculoase ale zonei Sibiu–Cisnădie, omul de afaceri care l-a preluat spune acum că proiectul nu mai are șanse reale să fie finalizat.