Pe scurt: Cinci firme care aduc muncitori din Asia sunt acuzate că au folosit facturi fictive pentru a diminua taxele datorate statului. Prejudiciul depășește 6,2 milioane de lei.

Inspectorii antifraudă ai ANAF au identificat un prejudiciu de peste 6,2 milioane de lei în urma unor controale efectuate la cinci societăți care activează în domeniul recrutării și plasării forței de muncă din Asia.

Potrivit Mediafax, firmele respective ar fi folosit facturi în valoare totală de peste 32 de milioane de lei pentru a-și diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat.

Inspectorii ANAF au descoperit un mecanism fiscal cu facturi fără acoperire economică

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a declanșat verificările după o analiză de risc, vizând cinci societăți din sectorul recrutării și plasării în România a lucrătorilor proveniți din Asia. Inspectorii au identificat un mecanism fiscal prin care aceste firme și-au redus obligațiile fiscale datorate statului cu peste 6,2 milioane de lei.

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Conform informațiilor furnizate de ANAF, companiile au introdus în evidențele financiar-contabile facturi emise de alte trei societăți comerciale, cu o valoare cumulată ce depășește 32 de milioane de lei. Documentele analizate vizau avansuri și presupuse prestări de servicii.

Facturi pentru servicii inexistente și impactul asupra bugetului de stat

Inspectorii antifraudă au ajuns la concluzia că facturile nu aveau la bază operațiuni cu un conținut economic real. Prin înregistrarea acestor documente în contabilitate, firmele beneficiare au putut reflecta cheltuieli și operațiuni care au influențat negativ sumele datorate bugetului de stat.

Valoarea prejudiciului identificat de DGAF depășește 6,2 milioane de lei, în timp ce facturile implicate în acest mecanism însumează peste 32 de milioane de lei. Inspectorii au subliniat că astfel de practici afectează bugetul public și creează un avantaj neloial pentru firmele implicate.

Verificările au vizat un sector care a cunoscut o dezvoltare rapidă, pe fondul creșterii cererii companiilor din România pentru angajați din afara Uniunii Europene, în special din state asiatice.