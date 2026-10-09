Pe scurt: Arhiepiscopia Sibiului a distribuit haine și pături copiilor din Merghindeal, cu ajutorul Crucii Roșii Bavareze Germania. Acțiunea face parte din campania „Începe școala”.

Elevii din comuna Merghindeal, județul Sibiu, au primit haine groase, pături și kituri cu decorațiuni în cadrul campaniei „Începe școala”, derulată de Arhiepiscopia Sibiului.

Potrivit Mitropoliei Ardealului, acțiunea a avut loc miercuri, 7 octombrie 2026, și a fost organizată de echipa Sectorului Social-Filantropic al Arhiepiscopiei, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Copiii au primit seturi cadou cu articole de îmbrăcăminte pentru sezonul rece, pături și kituri cu decorațiuni, toate pregătite de Crucea Roșie Bavareză Germania. Reprezentanții Arhiepiscopiei au precizat că sprijinul oferit urmărește să răspundă unor nevoi concrete ale copiilor și familiilor acestora, pentru a îmbunătăți condițiile de trai și de studiu.

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Acțiunea a fost realizată în parteneriat cu Primăria Comunei Merghindeal și cu implicarea preotului paroh Sasu Cristian Nicolae. Organizatorii au subliniat importanța colaborării dintre Biserică, autoritățile locale și organizațiile care sprijină activitățile sociale pentru comunitate.

Comuna Merghindeal a mai beneficiat de inițiative de sprijin pentru copii, inclusiv prin evenimente caritabile dedicate elevilor din localitate.