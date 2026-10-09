Americanul Sam Towns a fost recuperat din punct de vedere medical și va face parte din lotul cu care echipa de baschet CSU Sibiu va aborda meciul de sâmbătă, cu Dinamo București.

Extrema Sam Towns a suferit o entorsă severă în turneul de pregătire de la Pitești și a ratat mare parte din pregătirea de toamnă a formației de baschet CSU.

Americanul nu a putut evolua în primul joc oficial al sibienilor, de la Pitești, contra lui FC Argeș, pierdut cu 86-90.

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Din această săptămână, el și-a reluat pregătirea normală alături de colegii săi și ar putea fi pe foaia de joc sâmbătă, la meciul din Sala Transilvania, cu Dinamo București, din etapa a doua a Ligii Naționale de baschet. Chiar dacă resimte încă dureri la gleznă, Sam Towns ar putea reprezenta sâmbătă contra lui Dinamo o soluție în plus pentru antrenorul Dan Fleșeriu.

Foto: CSU Sibiu

Edu Roschnafsky nu a jucat în niciun amical din perioada pre-competițională după o accidentare la umăr și a evoluat doar 2 minute în jocul de la Pitești. Treptat, el va fi recuperat complet și este de așteptat să poată juca mai mult.

Meciul CSU Sibiu – Dinamo București se va disputa sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 18.00, în Sala Transilvania.

Dinamo a evoluat miercuri în Spania, în FIBA Europe Cup, unde a pierdut cu Girona, scor 75-87.

Biletele pentru meciul CSU Sibiu – Dinamo București sunt disponibile online, pe siteul Bilete.ro, la prețul de 25 lei sau 35 de lei, în funcție de sectorul ales în Sala Transilvania.











