Pe scurt: Cum gestionează asistentele din ATI Obstetrică-Ginecologie de la Sibiu presiunea cazurilor critice și ce soluții propun pentru îmbunătățirea îngrijirii pacientelor?

Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu funcționează sub o presiune constantă, unde responsabilitatea pentru viața pacientelor este dublată de urgențe medicale complexe.

Potrivit unei postări publicate de unitatea medicală pe Facebook, asistenta-șefă Berghia Daniela a detaliat principalele provocări și responsabilități ale personalului de nursing din această secție.

Coordonarea personalului și gestionarea resurselor în ATI Obstetrică-Ginecologie

Responsabilitatea asistentei-șefe include atât managementul resurselor umane și logistice, cât și respectarea rigorilor specifice îngrijirii obstetricale și ginecologice. Berghia Daniela precizează că organizarea și coordonarea personalului presupun întocmirea graficelor de lucru, repartizarea pe posturi specifice, instruirea și integrarea noilor angajați, precum și evaluarea periodică a performanțelor.

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Pe partea logistică, asistenta-șefă gestionează stocurile de urgență și aparatura medicală esențială, precum aparate de anestezie, ventilatoare, monitoare de funcții vitale, injectomate și defibrilatoare.

Ea răspunde de completarea truselor de urgență și raportează imediat orice defecțiune către service-ul tehnic. Activitatea medicală în secție este continuă, cu personal care lucrează în ture de 12 sau 24 de ore pe saloanele ATI și în sala de operație, unde anestezia se asigură în intervale de 8 sau 16 ore.

Urgențele frecvente și modul de intervenție al personalului medical

Printre cele mai frecvente urgențe întâlnite în secția ATI Obstetrică-Ginecologie se numără operațiile de cezariană, eclampsia, hipertensiunea indusă de sarcină, chisturile ovariene torsionate, sarcinile ectopice și cazurile de abdomen acut chirurgical. Intervenția personalului este organizată astfel încât să răspundă rapid acestor situații critice, asigurând monitorizarea și tratamentul adecvat pentru fiecare pacientă.

Respectarea protocoalelor de prevenire și control al infecțiilor asociate asistenței medicale este o prioritate. Acestea sunt implementate prin reguli stricte de curățenie, dezinfecție și sterilizare în circuitele maternității, gestionarea corectă a deșeurilor și monitorizarea sănătății personalului. Evaluarea profesională a personalului se realizează periodic, cu acordarea de calificative.

Dificultăți și soluții pentru îmbunătățirea calității îngrijirii pacientelor

Personalul de nursing din ATI Obstetrică-Ginecologie se confruntă cu un volum mare de muncă, suprasolicitare, presiune psihologică și emoțională, precum și cu riscul crescut de infecții. Tehnologia complexă utilizată în secție adaugă un nivel suplimentar de dificultate.

Pentru a îmbunătăți calitatea îngrijirilor, asistenta-șefă Berghia Daniela consideră esențială menținerea unui raport optim între personal și pacient, astfel încât să se prevină epuizarea și să se asigure vigilența necesară. De asemenea, propune instruirea specializată prin programe de simulare clinică pentru gestionarea stopului cardio-respirator și a crizelor majore, precum și utilizarea tehnologiei avansate în activitatea zilnică.