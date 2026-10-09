Pe scurt: Sudul României se pregătește pentru precipitații peste media obișnuită, în timp ce restul țării va avea vreme apropiată de normalul perioadei.

Temperaturile vor rămâne în general în limitele normale pentru această perioadă, însă ploile vor fi mai abundente decât de obicei în regiunile extracarpatice, cu accent pe sudul țării, potrivit prognozei pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie, citată de Mediafax.

În săptămâna 12 – 19 octombrie, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile extracarpatice și local în cele centrale, dar mai ales în cele sudice. În schimb, în vestul și nord-vestul țării, cantitățile de precipitații vor fi sub media obișnuită.

Aceste estimări vin după ce, potrivit unei prognoze recente, un front rece a adus deja ploi și temperaturi scăzute în mai multe regiuni.

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Vreme apropiată de normal în restul intervalului

În săptămâna 19 – 26 octombrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Între 26 octombrie și 2 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori similare cu cele obișnuite pentru această perioadă, iar regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal, fără abateri semnificative.

Ultima săptămână analizată, 2 – 9 noiembrie, aduce mediile valorilor termice apropiate de cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi, de asemenea, în limite normale în cea mai mare parte a țării.