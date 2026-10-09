Un cutremur de peste 7 grade a lovit vineri, 9 octombrie, Panama, provocând pagube în mai multe provincii și o alertă de tsunami pentru coastele Pacificului.

Seismul s-a produs la ora 12:56, ora locală (20:56, ora României), în sudul țării, în apropiere de Tonosí, în provincia Los Santos. Institutul de Geociencias al Universității din Panamá a stabilit magnitudinea la 7,2, în timp ce Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS) a ajuns la 7,7. La momentul redactării, autoritățile nu comunicaseră un bilanț oficial, iar sursele consultate nu confirmau decese.

Ce se știe despre seism

Potrivit raportului revizuit al Institutului de Geociencias (IGC), cutremurul a avut loc la 39 de kilometri nord-vest de Tonosí, la o adâncime de 4 kilometri. Raportul preliminar, publicat în primele minute, indica magnitudinea 7,0 și o adâncime de 10 kilometri. USGS a anunțat inițial 7,6, apoi a urcat estimarea la 7,7, cu epicentrul la aproximativ zece kilometri sud-vest de localitatea Pitaloza Arriba, la o adâncime similară. Serviciul Geologic Colombian vorbise la început despre 8,0, valoare coborâtă ulterior la 7,7. Asemenea diferențe între instituții sunt obișnuite în primele ore, iar cifrele pot fi revizuite, scrie La Prensa Panamá.

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Seismul principal a fost urmat de replici. Până la ora 13:30 fuseseră înregistrate circa 13, între ele două de 6,0 și 6,4, la nord de Tonosí. După ora 14:20, directorul IGC, Néstor Luque, vorbea despre peste 30 de replici. Raportul oficial al institutului, publicat pe X, este cel de mai jos.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,

Reporta el siguiente evento:

Estado: REVISADO

Fecha: 2026-10-09

Hora: 12:56:05PM hora local

Magnitud: 7.2

Profundidad: 4km

Localizado en Panamá a 39km al noroeste de Tonosí pic.twitter.com/vSkY4Ls1RN — IGCPanamaUP (@igcpanamaup) October 9, 2026

Pagube, răniți și evacuări

Cele mai grave daune raportate sunt în interiorul țării. În Penonomé, provincia Coclé, au fost afectate structural Catedrala San Juan Bautista, clădirea Guvernării și hotelul Dos Continentes. În Veraguas au fost avariate Catedrala din Santiago și birouri municipale, iar la Atalaya turnul unei biserici a suferit stricăciuni. În zona epicentrală, pe plaja Venao din Los Santos, structura hostelului El Sitio a fost afectată.

Directorul Sistemului Național de Protecție Civilă (Sinaproc), Omar Smith, a vorbit despre mai mulți răniți, fără să dea cifre, potrivit Associated Press. Unul dintre ei a fost lovit de prăbușirea parțială a unei structuri în Penonomé. Stația de potabilizare de la Chilibre funcționa la 20% din capacitate, ceea ce a provocat nereguli în alimentarea cu apă potabilă, a anunțat compania de apă Idaan. Rețelele de telefonie mobilă și internet au fost afectate temporar în mai multe zone, potrivit Infobae.

Președintele José Raúl Mulino a cerut calm și a spus că evenimentul nu trebuie folosit pentru a stârni panică și dezordine, relatează agenția EFE. El a cerut ministrei Guvernării, Dinoska Montalvo, și Sinaproc să informeze despre efecte. Colombia și Guatemala au oferit ajutor.

Postările publicate de La Prensa Panamá pe X în cursul după-amiezii, în ordine cronologică:

De acuerdo a un reporte preliminar del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá el sismo fue de 7.0, profundidad de 10 kilómetros y localizado en Panamá a 39km al oeste de Tonosí. pic.twitter.com/qLZ9U6E0Tc — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

Videos de daños en estructuras en Penonomé luego del temblor de 7.2 grados. pic.twitter.com/DS0Vg4ql1I — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

Daños en Iguana Mall en Penonomé. pic.twitter.com/QBGpPGHeVU — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

He solicitado a @DinoskaDinoska y organismos q informe sobre los efectos llamando a la calma No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden @Sinaproc_Panama — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) October 9, 2026

Capitala, aeroportul și metroul

În Ciudad de Panamá, mii de oameni au rămas pe străzi peste o oră, după ce clădiri de birouri, comerțuri, școli și locuințe au fost evacuate. În zone precum Calle 50 și Paitilla au căzut geamuri de la ferestrele unor clădiri. Metroul a suspendat temporar circulația pe liniile 1 și 2, iar aeroportul internațional Tocumen și-a oprit operațiunile pentru verificări. Ministerul Educației a suspendat cursurile din schimbul de după-amiază la nivel național, iar Universitatea din Panamá a oprit cursurile și activitatea administrativă. Traficul din capitală a fost aglomerat ore în șir, pe măsură ce angajații plecau acasă. Canalul Panama a anunțat că funcționează normal și că a aplicat protocoalele de urgență.

Evacuaciones en Calle 50, en la ciudad de Panamá, luego del temblor de 7.2 grados. pic.twitter.com/ZDKxMB79ik — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

Imágenes de la calle que conduce a Torio en Mariato, Veraguas. pic.twitter.com/HFjb9UbAtn — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

Imágenes del hostal El Sitio, en Playa Venao. Según lugareños, hay personas atrapadas. pic.twitter.com/k41l3EqvLN — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

Imágenes de la Gobernación de Penonomé luego del temblor registrado la tarde de este viernes 9 de octubre. pic.twitter.com/jAuN3eW0Q8 — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026

Alerta de tsunami

Centrul de Avertizare pentru Tsunami din Pacific (PTWC) a avertizat inițial că valuri periculoase sunt posibile în următoarele trei ore pe unele coaste din Panama, Columbia, Costa Rica, Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador și Mexic. Pentru coasta Panamei, valurile estimate erau de aproximativ 1–3 metri, potrivit CBS News. Ulterior, PTWC a transmis că un tsunami distructiv la scara întregului Pacific nu este așteptat, iar autoritățile din Costa Rica au exclus amenințarea pentru țara lor. În sursele consultate nu apar raportări de pagube provocate de valuri. Alerte de acest tip au mai fost emise și după cutremurul de 7,7 grade din Chile, în decembrie 2016.

De ce nu este un cutremur obișnuit pentru această zonă

Panama se află într-o regiune activă seismic, la întâlnirea mai multor plăci tectonice, iar seismele de 5–6 grade nu sunt rare. Cele mai puternice cutremure recente au avut însă, de regulă, epicentrul în largul coastei, în Zona de Fractură Panama, la zeci sau sute de kilometri de uscat. Seismul din iulie 2021, de 7,0 grade conform IGC (6,7 conform USGS), s-a produs în sudul țării, la 68 de kilometri de Punta Burica, iar cel din iulie 2025 a avut 6,4 grade conform IGC (6,2 conform USGS), la sute de kilometri sud-vest de insula Coiba, fără daune raportate.

Zona Tonosí, din peninsula Azuero, este cunoscută mai degrabă pentru seisme mici și moderate. Cataloagele seismice consemnează aici, în ultimii ani, evenimente de 4,4 până la 5,3 grade. Un studiu al Universității din Panamá despre peninsula Azuero amintește, ca eveniment istoric important, un cutremur din octombrie 1913, cu magnitudinea de moment 6,6, care a produs pagube mari în sud-vestul peninsulei. Prin comparație, un seism de 7,2–7,7, produs la mică adâncime lângă uscat în această zonă, iese din tiparul obișnuit al regiunii. Un cutremur superficial se simte, în plus, mai puternic la suprafață decât unul de aceeași magnitudine produs în adâncime, ceea ce explică și amploarea zonei în care s-a resimțit.

Falia care a generat seismul nu fusese precizată la momentul redactării. Studiile geologice despre peninsula Azuero indică drept element structural major sistemul de falii Azuero-Soná, cu orientare nord-vest–sud-est, însă sursele consultate nu leagă cutremurul de vineri de o anumită falie.

Informațiile sunt în curs de actualizare. Un bilanț oficial al pagubelor și al victimelor nu fusese comunicat de autoritățile din Panama vineri seara.