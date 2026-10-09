Pe scurt: Poliția din New York a identificat cel puțin 14 cazuri în care românii ar fi acționat, vizând bijuterii de mii de dolari. Suspecții urmează să fie trimiși înapoi în România.

Doi cetățeni români, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 28 de ani, au fost arestați în Statele Unite, fiind acuzați că au furat coliere de valoare printr-o metodă care presupunea abordarea și îmbrățișarea victimelor.

Potrivit Mediafax, anchetatorii americani au identificat cel puțin 14 incidente și încearcă să stabilească dacă numărul victimelor este mai mare.

Cei doi, ambii cu domiciliul în Ontario, au fost reținuți luni, în urma unei anchete desfășurate de poliția din Nassau County, New York, relatează CBS News. Sunt acuzați de furt calificat, iar autoritățile americane susțin că ar fi acționat după un scenariu bine pus la punct.

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Conform anchetatorilor, suspecții se apropiau cu mașina de o persoană, opreau pentru a cere indicații, iar femeia cobora din autoturism și încerca să-i mulțumească victimei pentru ajutor, inclusiv printr-o îmbrățișare. În timpul contactului, aceasta ar fi desfăcut discret colierul purtat de victimă și l-ar fi luat, după care cei doi plecau cu mașina.

Poliția din Nassau County a realizat și o reconstituire video a metodei pentru a avertiza populația. Bijuteriile vizate valorau, potrivit poliției, aproximativ 2.000-3.000 de dolari fiecare.

Autoritățile au asociat metoda cu cel puțin 14 furturi comise în zona metropolitană New York, cunoscută drept Tri-State Area, precum și în statul Maryland. Anchetatorii cred însă că ar putea exista și alte persoane păgubite care nu au reclamat furturile.

Vârstnicii, principalele victime ale furturilor din Nassau County

În Nassau County, mai mulți vârstnici au fost victime ale unor asemenea furturi în localitățile Franklin Square, East Meadow, Lynbrook și Valley Stream. Una dintre victime a povestit că suspecții i-au cerut indicații către un supermarket, după care femeia i-ar fi oferit un colier, sub pretextul unui gest de mulțumire.

Bărbatul care o însoțea ar fi insistat ca darul să fie acceptat, susținând că refuzul ar reprezenta o ofensă față de obiceiurile lor. Abia ulterior victima și-a dat seama că propriul colier dispăruse.

Într-un alt caz, în Floral Park, o persoană în vârstă a reușit să împiedice furtul după ce a devenit suspicioasă în momentul în care suspecții ar fi încercat să o îmbrățișeze și să o apuce.

Cei doi români vor fi trimiși înapoi în România după arestare

După arestare, cei doi suspecți au fost predați Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal al SUA (ICE), potrivit comisarului poliției din Nassau County, Patrick Ryder. Oficialul american a afirmat că aceștia vor fi trimiși înapoi în România.

Poliția americană a făcut publică presupusa metodă de operare atât pentru identificarea altor posibile victime, cât și pentru a-i avertiza pe vârstnici asupra unor tentative similare.