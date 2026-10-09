Primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a transmis vineri un mesaj public în care clarifică informațiile apărute privind o posibilă închidere a centrului orașului pentru traficul auto.

Edilul spune că nu există o astfel de intenție și că viitoarele modificări vizează doar înlocuirea a două bariere cu bolarzi retractabili, care vor fi folosiți atunci când în centru sunt organizate evenimente.

Mesajul primarului vine după ce viceprimarul Cisnădiei a anunțat pe pagina sa de Facebook că „se intenționează” închiderea centrului orașului „așa cum era înainte”.

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Mircea Orlățan spune că nu i-a transmis viceprimarului o asemenea informație și că a discutat cu acesta chiar în cursul dimineții.

“Pe această cale vă comunic ca nu înțeleg de unde a tras domnul viceprimar concluzia că “se intenționează”. Vă asigur că eu nu i-am comunicat așa ceva. Am avut o discuție cu dumnealui azi dimineață și mi-a spus că “el știe”. a transmis primarul orașului Cisnădie.

Centrul Cisnădiei nu va fi închis traficului auto

Potrivit edilului, administrația locală intenționează să înlocuiască două dintre barierele existente cu bolarzi retractabili, un sistem folosit în mod obișnuit în zonele istorice ale orașelor.

Aceștia vor permite restricționarea temporară a traficului atunci când în centrul Cisnădiei sunt organizate evenimente, fără ca zona să fie închisă permanent circulației.

„Acești bolarzi vor fi utilizați pentru a închide circulația auto atunci când se organizează evenimente în centru”, a explicat Mircea Orlățan.

Primarul a precizat explicit că autoturismele cu masa mai mică de 3,5 tone vor putea circula în continuare prin centrul orașului.

„Vă asigur că nu intenționăm să închidem centrul Cisnădiei pentru circulația autoturismelor cu masa sub 3,5 tone”, a mai transmis edilul.

Plan de mobilitate urbană pentru Cisnădie

Mircea Orlățan spune că problema circulației și a mobilității urbane trebuie abordată pe baza unor studii și soluții realizate de specialiști, nu prin decizii luate „după ureche”.

Primăria Cisnădie intenționează ca anul viitor să elaboreze Planul de Mobilitate Urbană Durabilă, document care va analiza circulația auto, transportul public, deplasarea cu bicicleta, circulația pietonală și politica de parcare.

Edilul susține că, în ultimii ani, mobilitatea urbană din Cisnădie a fost gestionată fără o strategie coerentă, iar viitorul plan ar trebui să ofere mai multe scenarii pentru diferitele zone ale orașului.

„De prea mult timp mobilitatea urbană este tratată “după ureche” în orașul nostru. Anul viitor vom elabora Planul de mobilitate urbană durabilă a Cisnădiei care va trata mobillitatea auto, velo , pietonală, transportul în comun, politica parcărilor. Vom lăsa profesioniștii să prezinte scenariile de mobilitate urbană iar noi vom alege în mod avizat scenariile cele mai potrivite pentru diferitele zone ale orașului nostru.”, a transmis vineri primarul Mircea Orlățan.