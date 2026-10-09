Exploatarea de magneziu stârnește teamă la Rășinari. Un tată cu șase băieți: „Iau copiii și plec” / VIDEO FOTO

Teama că liniștea satului va fi înlocuită de zgomotul utilajelor, praful unei exploatări miniere și camioanele de mare tonaj îi revoltă tot mai tare pe locuitorii din Rășinari. Proiectul a stârnit îngrijorare în comunitate, iar unii localnici spun că sunt pregătiți să-și abandoneze casele și să plece definitiv din țară.

Nicolae Muntean, tată a șase băieți, dintre care unul a trecut printr-o operație pe cord deschis, spune că nu este dispus să riște sănătatea copiilor săi. Alți săteni se tem pentru viitorul generațiilor tinere și cer oprirea proiectului. De cealaltă parte, reprezentanții companiei Mineral Proiect Invest susțin că analizele geologice și mineralogice nu indică motive de îngrijorare privind posibila prezență a azbestului sau a metalelor grele.

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„Îmi iau copiii și plec”. Un tată cu șase băieți se pregătește să părăsească Rășinariul

Pentru Nicolae Muntean, proiectul minier nu este doar o investiție despre care se discută în sat. Este motivul pentru care a început deja să se gândească serios să-și lase în urmă casa, gospodăria și locurile în care și-a crescut copiii.

Bărbatul are șase băieți și trei nepoți. Unul dintre copii are sindrom Down și a fost operat pe cord deschis. Teama că o eventuală exploatare minieră ar putea afecta calitatea aerului și sănătatea familiei l-a făcut să ia în calcul o decizie radicală: să plece definitiv în Germania.

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▶ Vezi pagina acestui video: Exploatarea de magneziu stârnește teamă la Rășinari. Un tată cu șase băieți: „Iau copiii și plec” — VIDEO

„Ce se va întâmpla dacă nu vom fi sprijiniți și nu se va lua atitudine de autorități? Eu am spus că îmi iau copiii și plec. Plec. Chiar deja mi-am făcut planuri. Am zis că îmi pun și casa la vânzare sau o închid și plec. Eu nu pot să îmi văd copiii bolnavi din cauza a ceea ce se va întâmpla aici, la magneziu, cum au zis autoritățile. Și nu știm dacă e numai magneziu”, a declarat Nicolae Muntean.

Localnicul spune că nu vrea să aștepte până când exploatarea va începe pentru a lua o decizie. În opinia sa, dacă proiectul va fi pus în practică, satul riscă să piardă nu doar familiile care locuiesc în apropierea minei, ci și generațiile care ar urma să se nască și să crească la Rășinari.

„O să îmi iau copiii și o să plec. O să plec în Germania și am șase băieți. România, Sibiul, vor pierde șase băieți. Și dacă eu am făcut șase băieți, cu siguranță fiecare, dacă face câte trei, patru, cinci copii, faceți socoteala cât pierde Sibiul și țara asta, tineret. Am deja trei nepoței. Mai am doi feciori care trebuie să se căsătorească. Am un băiețel operat la inimă, pe cord deschis. Deci eu nu pot să îmi văd copiii bolnavi”, a spus bărbatul.

„Nu vreau să-mi văd copilul că nu mai poate respira”

Cea mai mare teamă a lui Nicolae Muntean este legată de sănătatea copiilor. Bărbatul se gândește în special la fiul său care a trecut deja printr-o intervenție chirurgicală majoră.

Pentru el, posibilitatea ca praful rezultat din activitatea minieră să afecteze aerul din localitate reprezintă un motiv suficient de îngrijorare, chiar dacă efectele concrete ale viitoarei exploatări nu au fost stabilite.

„Nu doresc niciodată să îmi văd copiii prin spitale, sufocați. Am un copil care e operat la inimă, cu sindrom Down, operat pe cord deschis, și nu cred că aș vrea să mi-l văd că nu mai poate respira. Și, de asemenea, toți copiii din satul ăsta, sunt poate peste 800 de copii aici. Păi ce facem? Până acum am trăit liniștiți, am trăit frumos și acum ne batem joc de aerul pe care Dumnezeu ni l-a dat”, a declarat Nicolae Muntean.

Bărbatul spune că se gândește și la cei care nu au posibilitatea să plece. Dacă el își poate lua familia și poate începe o viață în altă țară, mulți dintre vecinii săi, în special vârstnicii, nu au această alternativă.

„Dar ce facem cu bătrânii noștri? Ce facem cu oamenii care nu mai pot să plece undeva și cu atâtea familii care nu mai au nicio șansă? Eu îmi iau familia și plec. Închid casa și va rămâne pe vecie o casă tristă, care probabil în 25–30 de ani se va ruina. Dacă plec, nu o să mai vin să stau aici, că n-am pentru ce”, a mai spus Nicolae Muntean.

Tanti Dorina locuiește aproape de zona minei: „De ce să sufere generația asta tânără?”

La ieșirea din Rășinari, aproape de zona în care ar urma să fie realizată exploatarea, locuiește și Dorina. Femeia spune că se teme de zgomotul utilajelor, de traficul greu și de eventualele efecte asupra sănătății oamenilor.

Pentru ea, apropierea de perimetrul minier face ca îngrijorarea să fie și mai mare.

„Mina nu trebuie făcută aici, pentru că e foarte dăunătoare pentru noi și suntem foarte aproape. De ce să ne facă mina? De ce nu a făcut-o de ani de zile?”, a declarat Dorina.

Femeia spune că va participa la referendumul privind proiectul și că va vota împotriva exploatării. Cel mai mult se gândește la copiii și tinerii din sat, care ar urma să trăiască ani la rând în apropierea minei.

„Ce votez? Nu, să nu facă, pentru că noi avem copii. De ce să sufere generația asta tânără ca noi? Eu am îmbătrânit, dar copiii ăștia de ce să nu aibă fericire și ei, să fie sănătoși?”, a spus localnica.

Tanti Dorina își amintește că Rășinariul a fost întotdeauna un loc în care oamenii s-au bucurat de aer curat și de liniște. Acum se teme că toate acestea ar putea dispărea.

„Am avut aer foarte curat, dar acum nu știu, vrea să ne distrugă. De ce nu ne-a spus de prima dată? De ce nu ne-a spus de prima dată primarul nostru că o să se facă mina de ani de zile?”, a întrebat femeia.

Gheorghe se teme pentru copii și nepoți: „Dacă o să ne acuze pe noi?”

Îngrijorările nu se opresc la familiile care locuiesc în imediata apropiere a viitorului perimetru minier.

Gheorghe, un alt localnic din Rășinari, se teme că praful rezultat din exploatare ar putea fi purtat de vânt și ar putea ajunge la distanțe mari. Bărbatul compară situația cu episoadele în care praful saharian a ajuns în România și s-a depus pe mașini.

„Praful care a venit din Africa în Europa s-a depus pe mașini, praf roșu. Acum câțiva ani de zile. Praful se transmite din atmosferă și se depune. Și ăsta poate să atace plămânii și noi nu ne gândim”, a declarat Gheorghe.

Localnicul nu se gândește doar la propria sănătate, ci și la generațiile care vor veni. Se întreabă ce le vor spune copiii și nepoții celor care au acceptat deschiderea exploatării, dacă în viitor vor apărea probleme.

„Eu mă duc la barieră. Sunt tânăr, dar urmașii noștri, copiii, nepoții și strănepoții care vin, dacă o să ne acuze pe noi? Și eu am o întrebare: dacă deschide mina asta, mina de aur de ce a închis-o? Asta nu e periculoasă?”, a mai spus Gheorghe.

Afirmațiile localnicului reflectă temerile sale privind dispersia prafului și posibilele efecte asupra sănătății, nu rezultate ale unor măsurători sau analize de mediu efectuate în cadrul proiectului.

Localnicii își amintesc de săpăturile din anii ’60. „Nu știm ce este în pământ”

Temerile oamenilor sunt alimentate și de trecutul zonei. Un alt locuitor din Rășinari își amintește că în anii ’60 au fost făcute săpături și cercetări în apropierea satului.

Potrivit acestuia, la vremea respectivă s-ar fi căutat uraniu și magneziu. Oamenii spun că nu știu cu exactitate ce zăcăminte se află în subsol și se întreabă dacă exploatarea ar putea aduce la suprafață și alte substanțe.

Relatările despre căutările de uraniu din trecut nu confirmă însă existența acestui element în zăcământul vizat de proiectul actual.

Compania susține că analizele nu indică motive de îngrijorare privind azbestul sau metalele grele

De cealaltă parte, reprezentanții Mineral Proiect Invest susțin că rezultatele cercetărilor efectuate până acum nu indică motive de îngrijorare în privința posibilei prezențe a azbestului sau a metalelor grele.

Mihai Roșu, directorul operațional al companiei, afirmă că analizele mineralogice și geologice realizate în cadrul proiectului nu au evidențiat asemenea probleme.

Poziția investitorului vine în contextul în care localnicii cer explicații privind efectele pe care exploatarea le-ar putea avea asupra aerului, sănătății, traficului și vieții de zi cu zi.

Evaluarea impactului asupra mediului și stabilirea condițiilor în care proiectul ar putea funcționa rămân esențiale pentru clarificarea acestor îngrijorări.

Viitorul minei, legat de referendum și de avizele de mediu

Proiectul minier de la Rășinari urmează să fie supus unui referendum local, iar deschiderea exploatării depinde și de obținerea avizelor și autorizațiilor necesare.

Dacă proiectul va trece de referendum și va primi aprobările de mediu, mina ar urma să fie realizată pe teritoriul comunei Rășinari. Compania va trebui însă să identifice o altă locație pentru prelucrarea minereului, după ce varianta amplasării unei asemenea activități la Săliște a fost respinsă.

Până atunci, în Rășinari, discuțiile despre mina de magneziu continuă să împartă comunitatea.

Pentru investitor, proiectul reprezintă o oportunitate de valorificare a unui zăcământ. Pentru localnicii care se opun exploatării, miza este cu totul alta: liniștea gospodăriilor, sănătatea copiilor și viitorul satului.

Iar pentru Nicolae Muntean, care spune că și-a făcut deja planuri să plece în Germania cu familia, teama are o imagine cât se poate de concretă: casa în care și-a crescut copiii, rămasă pustie.

„Închid casa și va rămâne pe vecie o casă tristă”, spune bărbatul.