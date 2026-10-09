Pe scurt: Zilele Mărului promite trei zile de întâlniri interculturale, muzică, povești și degustări la Ighișu Vechi. Descoperă programul și inițiativele festivalului.

Prima ediție a festivalului Zilele Mărului – Apfel-Dialog-Tage va avea loc în perioada 16–18 octombrie 2026 la Căminul Cultural din Ighișu Vechi, județul Sibiu. Evenimentul este dedicat promovării dialogului intercultural și a tradițiilor locale, având ca punct de pornire simbolul mărului, prezent în cultura și poveștile multor comunități.

Potrivit , festivalul își propune să creeze un spațiu de întâlnire între generații, limbi și culturi, prin muzică, teatru, povești, artă și activități participative. Organizatorii au anunțat că evenimentul este rezultatul unei colaborări româno-germane între Ensemble Materialtheater din Stuttgart și Asociația S’artR – vient de l’âme din Mediaș, cu sprijinul partenerilor locali, printre care Asociația Ighișu ACTIV. Proiectul este susținut prin programul Perspektive Donau al Baden-Württemberg Stiftung.

Programul festivalului Zilele Mărului include concerte, povești și ateliere culinare

Festivalul debutează vineri, 16 octombrie 2026, între orele 17:00 și 20:00, cu o seară dedicată cântecelor și poveștilor despre măr. Corul Văii Hârtibaciului, Corul din Ighișu Vechi și artiștii Ensemble Materialtheater din Stuttgart vor susține o întâlnire muzicală și culturală, la care publicul este invitat să aducă un măr și să participe activ la eveniment.

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Duminică, 18 octombrie 2026, între orele 15:00 și 17:00, va avea loc un cerc de femei, unde participantele vor putea degusta soiuri de mere, vor face schimb de rețete și vor împărtăși povești și amintiri legate de tradițiile culinare transmise între generații. Organizatorii subliniază importanța acestor activități pentru păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural local.

Festivalul se încheie cu plantarea unui măr și promisiunea unei noi tradiții

Începând cu ora 17:00, festivalul se va încheia prin plantarea unui măr, la care vor participa toți cei implicați în eveniment. Momentul va fi însoțit de muzică și dans, marcând simbolic dorința de continuitate și de dezvoltare a unei noi tradiții în comunitate.

Organizatorii au precizat că această primă ediție reprezintă și un pas spre dezvoltarea spațiului Klanghof Transilvania, o inițiativă care urmărește să creeze pe termen lung un loc de întâlnire pentru artă, muzică și colaborare interculturală în mediul rural transilvănean. „Ne dorim ca Zilele Mărului să nu fie doar un eveniment de trei zile, ci începutul unei tradiții care să crească împreună cu oamenii locului”, au transmis reprezentanții Asociației S’artR.

Programul complet al festivalului și alte detalii pot fi solicitate de la organizatori. Participarea este deschisă tuturor celor interesați de dialogul intercultural, tradiții și artă în comunitate.