Firmele de construcții din Sibiu, sub presiune. PSD cere măsuri urgente pentru salvarea lor

Pe scurt: Constructorii sibieni spun că nu mai au speranță, iar PSD cere măsuri urgente pentru salvarea sectorului. Situația ar putea afecta întreaga economie locală.

Reprezentanții PSD Sibiu au transmis vineri, 9 octombrie 2026, că firmele de construcții din județ se confruntă cu o situație economică dificilă, pe fondul măsurilor fiscale adoptate de guvernul Bolojan-USR.

Potrivit comunicatului citat de , mai mulți constructori locali și-au exprimat îngrijorarea privind viitorul sectorului, unii dintre ei fiind chiar în pragul insolvenței.

“Cu toții sunt extrem de îngrijorați pentru că, din cauza măsurilor fiscale luate de guvernul Bolojan-USR, se află într-o situație economică dificilă, unii chiar în pragul insolvenței”, se arată în comunicatul PSD Sibiu.

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Reprezentanții constructorilor au transmis că nu văd nicio speranță pentru perioada următoare, iar sectorul construcțiilor nu mai este considerat o prioritate la nivel național.

PSD Sibiu subliniază că, în trecut, constructorii beneficiau de facilități și de programe guvernamentale pentru investiții în infrastructură, însă aceste vremuri au trecut.

“Vremurile în care acest sector era una dintre prioritățile PSD, când constructorii beneficiau de foarte multe facilități și existau programe guvernamentale pentru investiții în infrastructura din România, au apus”, se precizează în comunicat.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Am participat la conferința „Construcții & Capital”, unde au fost prezenți reprezentanții la nivel național ai patronatelor societăților din construcții și unde am discutat cu unii dintre cei mai importanți constructori din întreaga țară.

Ulterior, m-am întâlnit pentru discuții cu reprezentanți ai constructorilor din județul nostru.

Cu toții sunt extrem de îngrijorați pentru că, din cauza măsurilor fiscale luate de guvernul Bolojan-USR, se află într-o situație economică dificilă, unii chiar în pragul insolvenței.

Îngrijorarea lor este că pentru viitor nu se întrevede nicio speranță. Vremurile în care acest sector era una dintre prioritățile PSD, când constructorii beneficiau de foarte multe facilități și existau programe guvernamentale pentru investiții în infrastructura din România, au apus.

Iar acum că PNRR-ul s-a încheiat, acest sector este în pericol de a se îndrepta spre colaps.

Am discutat și cu reprezentanții unor societăți mai mici, care nu mai au aproape nicio șansă de supraviețuire.

Este obligatoriu ca arcul guvernamental să vină cu măsuri rapide și concrete pentru a salva acest segment important al economiei românești.

În orice altă țară, când acest sector a căzut, a declanșat o reacție în lanț, economia a intrat în criză și toți au avut de suferit.

Îi felicit pe constructorii sibieni, membri ai Federației Societăților din construcții, care au reușit, pentru al doilea an consecutiv, să organizeze această conferință la Sibiu! ” a transmis Deputatul PSD Sibiu, Trif Bogdan Gheorghe

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