Pe scurt: Lucrările la fostul orfelinat Maria Tereza din Sibiu au început, iar arheologii au descoperit vestigii vechi de peste două secole. Investiția depășește 70 de milioane de lei.

Primăria Sibiu a anunțat că fostul orfelinat Maria Tereza de pe strada Gladiolelor va fi reabilitat, după ce ordinul de începere a lucrărilor a fost emis la finalul lunii iulie.

Potrivit Primăriei Sibiu, proiectul vizează atât restaurarea elementelor istorice, cât și modernizarea clădirii pentru confort și eficiență energetică.

După emiterea ordinului de începere, au fost demarate lucrări de desfacere și demolare a pardoselilor interioare, iar echipele de restauratori specializați în lemn și piatră au avut mai multe întâlniri de lucru. În prezent, se desfășoară cercetarea arheologică preventivă în curtea de lângă biserică, unde specialiștii Muzeului Național Brukenthal au descoperit fragmente de pavaj din piatră de râu, datând din secolele XVIII-XIX. De asemenea, au fost identificate o groapă de var de mari dimensiuni din secolul XVIII, o groapă de mortar și câteva fragmente de ziduri din aceeași perioadă.

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Investiția totală depășește 70 de milioane de lei, fiind finanțată parțial din fonduri europene nerambursabile. Proiectul prevede restaurarea și conservarea picturilor murale, reabilitarea șarpantei baroce, a hornurilor, a fațadelor, a elementelor de piatră și a stucaturilor. Porțile monumentale vor fi și ele restaurate, iar curtea interioară va fi reamenajată după modelul celor renascentiste și baroce.

Clădirea va fi modernizată pentru confort și eficiență energetică

Pe lângă lucrările de restaurare, clădirea va beneficia de modernizare a rețelelor de utilități, montarea unor sisteme moderne de încălzire, răcire și ventilare, precum și de sisteme de securitate la incendiu și supraveghere video. Termenul de finalizare a lucrărilor este ianuarie 2028.

Reabilitarea fostului orfelinat Maria Tereza se adaugă altor proiecte de restaurare a patrimoniului din Sibiu, precum reabilitarea Turnului Sfatului, aflată în derulare.