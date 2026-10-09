Pe scurt: Un bărbat din Avrig a ajuns în arest după ce ar fi sustras bunuri dintr-o firmă din Șelimbăr. Polițiștii au intervenit rapid și continuă cercetările.

Un bărbat de 40 de ani din Avrig a fost reținut joi, 8 octombrie 2026, de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, fiind bănuit de furt calificat dintr-o societate comercială din Șelimbăr.

Potrivit IPJ Sibiu, ancheta a stabilit că, în seara zilei de miercuri, 7 octombrie 2026, bărbatul ar fi pătruns în incinta unei firme din localitate și ar fi sustras mai multe bunuri.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbatul ar fi furat mai multe obiecte vestimentare, în special geci din magazinul Takko din Shopping City Sibiu.

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În urma investigațiilor și a probelor adunate, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Sibiu, urmând să fie prezentat procurorilor pentru luarea unor măsuri preventive.

Pe tot parcursul procesului penal, bărbatul beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Acesta nu este primul incident care implică persoane din Avrig sau Șelimbăr, polițiștii fiind nevoiți să intervină și în alte situații, cum ar fi reținerea unui bărbat din Avrig pentru agresarea prietenei minore.