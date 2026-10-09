Starea de bine înseamnă că elevii fac doar ce vor? În școlile finlandeze nu există teme și evaluări? Iar dacă un copil primește mai multă autonomie, profesorul pierde controlul asupra procesului de învățare? Sunt câteva dintre ideile des întâlnite atunci când vorbim despre educația finlandeză. Pe 22 octombrie, ERI Sibiu le pune în discuție, fără discursuri pompoase și fără răspunsuri pregătite „ca la carte”.

Liceul Româno-Finlandez ERI Sibiu deschide porțile familiilor din oraș pentru cea de-a XI-a ediție a evenimentului Finnish Your Dinner, organizată pe 22 octombrie 2026, între orele 16:00 și 18:00, la sediul din Strada Dealului nr. 6. Evenimentul aduce împreună preparate inspirate din bucătăria finlandeză, conversații relaxate și un atelier gratuit pentru părinți: Parents Café – „Mit sau realitate despre educația finlandeză?”

Este starea de bine opusul performanței?

Una dintre cele mai răspândite idei este că o școală preocupată de starea de bine a copilului nu mai poate fi suficient de exigentă. În realitate, un elev care se simte în siguranță poate să pună întrebări, să recunoască atunci când nu înțelege, să greșească și să folosească feedbackul pentru a progresa.

Starea de bine nu înseamnă eliminarea efortului, a regulilor sau a obiectivelor academice. Un copil poate fi susținut și, în același timp, provocat să își depășească nivelul actual. Miza nu este evitarea dificultății, ci construirea unui mediu în care elevul nu renunță la primul obstacol.

Aceasta este una dintre temele pe care ERI le propune părinților spre dezbatere, alături de alte întrebări incomode: câtă presiune îi ajută, de fapt, pe copii? Când devine tema pentru acasă utilă și când se transformă doar în volum de lucru? Pot exista rezultate academice bune fără teamă, comparație permanentă și memorare mecanică?

„În Finlanda nu există teme și copiii nu sunt evaluați”

Sunt probabil cele mai cunoscute mituri despre sistemul finlandez. Temele pot exista, însă sunt alese cu un scop clar și într-un volum potrivit vârstei. La fel, evaluarea nu dispare, ci poate lua mai multe forme decât o notă trecută într-un catalog.

Feedbackul are rolul de a-i arăta copilului ce a înțeles, unde mai are nevoie de sprijin și care este următorul pas. Evaluarea nu ar trebui să fie doar verdictul de la final, ci și un instrument folosit pe parcursul învățării.

În cadrul atelierului, discuția va urmări felul în care aceste principii se traduc concret, de la grădiniță până la liceu. La vârstele mici, jocul nu reprezintă o pauză de la învățare, ci unul dintre principalele moduri prin care copiii își dezvoltă limbajul, atenția, motricitatea și capacitatea de a colabora.

La școala primară, accentul cade pe consolidarea achizițiilor și pe feedback. La gimnaziu, provocarea este îmbinarea obiectivelor academice cu sprijinul potrivit unei vârste complicate. La liceu, autonomia nu înseamnă că elevul este lăsat să se descurce singur, ci că învață să își organizeze munca, să ceară ajutor și să își asume alegerile.

Educație finlandeză sau educație românească?

ERI urmează curriculumul național românesc și integrează practici educaționale inspirate din modelul finlandez. Tocmai de aceea, atelierul nu își propune să prezinte Finlanda ca pe o lume educațională perfectă și nici să ofere rețete care pot fi copiate fără adaptare.

Părinții sunt invitați să afle ce funcționează într-o zi obișnuită de școală, cum sunt stabilite limitele, cum este urmărit progresul și cum pot coexista autonomia, responsabilitatea, relația bună cu profesorul și pregătirea academică.

Discuția va avea un format interactiv. Participanții vor putea vota dacă diferite afirmații sunt mituri sau realități, vor putea adresa întrebări echipei ERI și vor putea afla cum sunt aplicate aceste principii la fiecare nivel de vârstă.

O invitație pentru familiile care vor să vadă școala dincolo de prezentări

Finnish Your Dinner nu este destinat doar familiilor care fac deja parte din comunitatea ERI. Evenimentul este deschis publicului sibian și părinților care vor să cunoască școala, echipa și abordarea educațională într-un context firesc, înainte de a lua o decizie privind înscrierea copilului.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe baza unei rezervări prealabile.

Finnish Your Dinner – ediția a XI-a

Data: 22 octombrie 2026

Ora: 16:00-18:00

Locul: Liceul Româno-Finlandez ERI, Strada Dealului nr. 6, Sibiu

Participare: gratuită, pe bază de înscriere

Rezervarea locului: https://erischool.ro/se-anunta-o-toamna-plina-la-eri/

La ERI, miturile despre educația finlandeză nu vor fi ascunse sub masă. Pe 22 octombrie, vor fi chiar subiectul principal al conversației.