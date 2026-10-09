Pe scurt: O drumeție organizată pentru elevii din Șura Mare i-a dus pe aceștia pe traseele turistice din Munții Lotrului, unde se construiește un refugiu nou pentru turiști și Salvamont.

Patruzeci de elevi și profesori de la Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” din Șura Mare au participat joi, 8 octombrie 2026, la o drumeție organizată în zona Râu Sadului, potrivit unei postări publicate de Daniela Cîmpean pe Facebook.

Participanții au schimbat sala de clasă cu potecile din Țara Colibelor, o regiune cunoscută pentru traseele sale turistice și pentru prezența turmelor de oi ale oierilor locali.

Drumeția a avut loc pe trasee din Munții Lotrului, în apropiere de Prejba, unde este în curs de construcție un refugiu destinat turiștilor și echipelor Salvamont. Refugiul este realizat cu fonduri europene, obținute prin Programul Regiunea Centru 2021–2027. Scopul investiției este de a oferi adăpost și siguranță celor care explorează zona montană.

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Organizatorii subliniază importanța acestor inițiative pentru ca generațiile tinere să descopere și să prețuiască județul Sibiu. Astfel de acțiuni completează programul de promovare a drumețiilor și a turismului activ în județ, alături de alte evenimente dedicate iubitorilor de natură, precum drumeția din Munții Cindrel sau expedițiile pe vârfurile de peste 2.500 de metri.

Potrivit postării de pe Facebook, astfel de activități contribuie la formarea unei legături între tineri și mediul natural al județului.