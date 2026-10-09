Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, a transmis un comunicat de presă prin care anunță lansarea unei noi licitații pentru achiziția de echipamente medicale destinate Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Valoarea estimată a achiziției este de 598.022 de lei, fără TVA.

Potrivit comunicatului, banii necesari provin din economiile realizate în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, finanțat prin Programul Sănătate 2021–2027.

Consiliul Județean Sibiu precizează că, prin același proiect, au fost deja achiziționate și puse în funcțiune echipamente medicale în valoare de aproximativ 8,67 milioane de lei pentru mai multe specializări, printre care gastroenterologie, cardiologie, obstetrică-ginecologie și dermatologie.

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Noua procedură de achiziție vizează, între altele, instrumentar pentru oftalmologie și chirurgie vasculară, electrocardiografe, defibrilatoare, aparate Holter EKG, o combină ORL și un ecograf Doppler portabil. Ofertele pot fi depuse în Sistemul Electronic de Achiziții Publice până la 10 noiembrie 2026.

Redăm integral comunicatul de presă

„Daniela Cîmpean: „Economiile din fonduri europene permit o nouă licitație pentru echipamente medicale la Spitalul Județean Sibiu”

Consiliul Județean Sibiu a lansat o nouă licitație publică pentru achiziția de echipamente medicale destinate Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu o valoare estimată de 598.022 de lei, fără TVA.

Fondurile provin din economiile realizate în cadrul proiectului „Dotarea Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, derulat prin Programul Sănătate 2021–2027.

În cadrul proiectului au fost deja achiziționate și puse în funcțiune echipamente medicale în valoare de aproximativ 8,67 milioane de lei pentru specializările gastroenterologie, cardiologie, obstetrică-ginecologie și dermatologie. Printre cele mai importante dotări se numără turnul de endoscopie, video-colonoscoapele de ultimă generație, sistemul de ablație cu radiofrecvență, ecografele, monitoarele pentru funcții vitale și echipamentele pentru analize de laborator.

„Economiile obținute nu înseamnă bani care rămân nefolosiți, ci o oportunitate de a investi în continuare în sănătate. Această licitație este un exemplu concret al modului în care economiile din fonduri europene permit noi achiziții de echipamente medicale în sistemul public de sănătate, cu beneficii directe pentru pacienți”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Noua achiziție include instrumentar pentru oftalmologie și chirurgie vasculară, un analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate, două electrocardiografe EKG cu 12 derivații, două defibrilatoare semiautomate și două aparate Holter EKG.

Lista cuprinde, de asemenea, o combină ORL cu scaun sincronizat și un ecograf Doppler portabil pentru chirurgie vasculară.

Ofertele pot fi depuse în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) până la data de 10 noiembrie 2026.”