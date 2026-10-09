Pe scurt: Podul de pe Valea Moșnei din Mediaș a fost modernizat cu structură nouă, pasarelă pietonală, iluminat LED și locuri de parcare. Urmează asfaltarea străzii Valea Adâncă.

Primăria Municipiului Mediaș a anunțat finalizarea modernizării podului rutier și a pasarelei pietonale de pe Valea Moșnei, un proiect amplu care aduce îmbunătățiri semnificative pentru siguranța traficului rutier și pietonal, dar și pentru aspectul urbanistic al zonei.

Potrivit comunicatului transmis de Primăria Mediaș, noul pod rutier este construit din grinzi de beton armat, în timp ce pasarela pietonală are o structură metalică dedicată siguranței pietonilor.

În cadrul lucrărilor, a fost amenajată o rigolă pluvială pentru preluarea și scurgerea apelor meteorice, contribuind la protecția infrastructurii și la gestionarea eficientă a apelor pluviale în zonă.

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Modernizarea a inclus și realizarea de canale tehnice subterane pentru rețelele de instalații electrice, telefonie și internet. Iluminatul public a fost actualizat, fiind montate stâlpi metalici echipați cu corpuri de iluminat cu tehnologie LED, eficiente energetic, pentru a asigura vizibilitate și siguranță sporită pe timp de noapte.

Partea carosabilă a podului are acum o lățime de 6 metri și a fost asfaltată complet. Urmează să fie efectuate marcajele rutiere pentru a delimita clar benzile de circulație. De asemenea, a fost amenajat un trotuar modern și au fost create 24 de locuri de parcare pentru riverani și vizitatori.

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a declarat: „A început programul de asfaltare a străzii Valea Adâncă, cea mai așteptată etapă a unei lucrări. Pe această stradă am modernizat podul și pasarela, au fost înlocuite rețelele de apă și canalizare menajeră și pluvială și a fost prevăzută canalizație pentru introducerea tuturor firelor care se află pe stâlp. Obiectivul meu este acela ca, pe etape, un număr cât mai mare de străzi din orașul nostru să fie circulabile, așa cum ne dorim cu toți să fie!“

Modernizarea podului și a pasarelei de pe Valea Moșnei face parte dintr-un program mai larg de reabilitare a infrastructurii rutiere din Mediaș. Recent, alte străzi din oraș au beneficiat de lucrări similare, după cum a fost cazul și pe strada Panait Cernea și strada Baznei.

Lucrările de modernizare vizează atât creșterea siguranței pentru șoferi și pietoni, cât și îmbunătățirea aspectului urban și a confortului locuitorilor din Mediaș.

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