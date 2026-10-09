Sibianca Dominique Simionescu a întors trei scaune la audițiile pe nevăzute de la Vocea României, difuzate vineri seara la PRO TV, și a ales echipa lui Tudor Chirilă.

Tânăra artistă, profesoară de canto la Palatul Copiilor din Sibiu, a interpretat „Maybe This Time”, piesa compusă de John Kander și Fred Ebb pentru filmul „Cabaret” și cântată în peliculă de Liza Minnelli. Potrivit Turnul Sfatului, s-au întors Tudor Chirilă, Smiley și Irina Rimes, iar sibianca a mers în echipa lui Chirilă.

Audiția sibiencei Dominique Simionescu la Vocea României. Video: PRO TV

Ce i-au spus antrenorii

Tudor Chirilă i-a spus că nu s-a întors la vocea ei, ci la „nebunia” ei, potrivit Turnul Sfatului. Mesagerul de Sibiu redă și un alt moment din discuția cu artistul, care a spus: „Te-ai aruncat contra curentului”. Din reacțiile citate de ambele publicații reiese că antrenorul a răsplătit curajul interpretării, nu doar calitatea vocii.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Smiley a remarcat volumul vocii sibiencei: „Ai un volum extraordinar”. Irina Rimes i-a spus, potrivit PRO TV, că vocea ei o inspiră.

Dominique Simionescu nu a fost însă mulțumită de propria prestație. După audiție, ea a spus că nu a fost în cea mai bună formă a ei și că este „puțin dezamăgită” de ea însăși.

Cine este Dominique Simionescu

Sibianca cântă de la patru ani și studiază canto de la opt ani, potrivit Mesagerului de Sibiu. A absolvit Facultatea de Teologie, specializarea Muzică Religioasă, ca șefă de promoție, apoi a urmat un master la Facultatea de Muzică și Teatru. Este profesoară de canto la Palatul Copiilor din Sibiu, unde lucrează cu copii, și vocal coach.

Numele ei este legat și de Festivalul Internațional HermannstadtFest, al cărui director artistic este, potrivit Turnul Sfatului. Cea de-a 14-a ediție s-a desfășurat între 12 și 14 iunie 2026, la Sibiu.

Drumul până la Vocea României

Pe scene mari a ajuns de timpuriu. În 2019 a câștigat Marele Trofeu la secțiunea Interpretare a concursului Mamaia Copiilor, după cum am relatat la vremea respectivă. În 2024 a fost prima sibiancă participantă la Festivalul Mamaia, iar Mesagerul de Sibiu scrie că a revenit pe scena festivalului și în 2025.

Are premii și la festivalurile „George Grigoriu” și „Laura Stoica”, iar Sibiu Independent îi atribuie și Marele Trofeu al festivalului „Voices”. A apărut pe micile ecrane la „Next Star” și „Te cunosc de undeva!”. În 2020 a participat la X Factor, unde, potrivit aceleiași publicații, a primit trei voturi favorabile din partea juriului.

Participarea la Vocea României a anunțat-o chiar ea, miercuri, pe pagina ei de Facebook, cu mesajul „Maybe this time… I will win!”. Într-un interviu citat de Turnul Sfatului, artista spune că a evitat mult timp să se înscrie la concurs, deși a mai încercat.

Încă o sibiancă pe scena Vocii României

Dominique Simionescu nu este prima sibiancă ce a convins un juriu al emisiunii. În 2024, Diana Toader a întors toate scaunele și s-a alăturat echipei Irinei Rimes.

Printre proiectele pe care le are în vedere, Dominique Simionescu a menționat, potrivit Mesagerului de Sibiu, un proiect de rock simfonic și interpretarea unor arii de operă în stil propriu.

Foto: PRO TV