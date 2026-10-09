O sesizare trimisă pe adresa mai multor instituții, dar și a redacției Ora de Sibiu, acuză doi controlori ai Tursib S.A. de comportament rasist, agresiv și de lipsa uniformelor oficiale în timpul unui control efectuat într-un autobuz din Sibiu. În replică, conducerea societății de transport public susține că reclamația este anonimă, nu conține date concrete de identificare și prezintă fapte neadevărate. Cu toate acestea, Tursib a demarat o anchetă internă și vine cu clarificări.

Plângerea a fost transmisă vineri dimineața către Primăria Municipiului Sibiu, Tursib, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), Ministerul Dezvoltării (MDLPA) și Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP).

Acuzații de abuz și remarci xenofobe

Sesizarea ajunsă în atenția mai multor autorități descrie un incident ce ar fi avut loc la începutul acestei luni pe o rută din zona Maternității. Un martor susține că doi controlori în haine civile au blocat ușile mijlocului de transport, creând panică printre pasageri, și ar fi adresat jigniri cu caracter rasist unor persoane de altă etnie, folosind expresii precum „M-am săturat de voi ăștia” sau „Aceasta este România. Poate este normal de unde ești tu să nu cumperi bilet, dar nu aici”. De asemenea, autorul plângerii susținea că angajații Tursib ar fi folosit în trecut o dubă albastră pentru a urmări autobuzele și a intimida călătorii din stații.

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Reacția Tursib: „Sesizarea este anonimă și conține fapte imposibile”

Reprezentanții Tursib S.A. au precizat, într-un răspuns pentru Ora de Sibiu, că au înregistrat sesizarea și au demarat verificări interne, însă atrag atenția asupra caracterului neasumat al reclamației.

„Din păcate însă, reclamația nu conține date concrete de identificare nici a traseului, orei sau direcției de mers pe care petentul susține că s-au petrecut faptele, și mai mult decât atât, este anonimă, petentul neasumându-și în nume personal nimic din ceea ce declară că s-ar fi petrecut. Cu toate acestea, sesizarea a primit număr de înregistrare la noi în sistem, fiind demarate de asemenea și verificările interne necesare, utilizând datele disponibile. Având în vedere timpul foarte scurt de la primirea sesizării până la solicitarea dumneavoastră de informații, nu am avut timpul necesar pentru a finaliza cercetările interne”, au transmis reprezentanții companiei de transport.

Conducerea Tursib respinge ferm acuzațiile și consideră că demersul are un scop denigrator la adresa echipelor de control.

„Pe lângă limbajul vădit ofensator și exacerbarea evenimentelor petrecute, petentul prezintă fapte care nu pot fi adevărate, cum ar fi de exemplu faptul că în reclamație se prezintă un ipotetic eveniment de ‘acum câteva săptămâni’ în care echipa de control ar fi ‘urmărit autobuzul’ folosind o dubă albastră, intimidând călătorii. Precizăm faptul că echipele noastre de control nu mai au în dotare autovehicule de nici un fel de cel puțin doi ani de zile, astfel încât faptele prezentate în reclamație nu au cum să fie adevărate”, subliniază reprezentanții Tursib.

De ce nu purta uniformă controlorul Tursib?

Una dintre principalele nemulțumiri din sesizare viza faptul că persoanele care au efectuat controlul purtau haine de stradă. Tursib explică faptul că tot personalul este dotat cu echipament și ecusoane personalizate, însă există o excepție în cazul noilor angajați.

„În cazul angajaților noi, echipamentul este comandat după angajare și durează o perioadă până aceștia intră în posesia lui. Punctual, în acest caz, doamna inspector este o angajată foarte nouă. Situația celuilalt controlor din echipă însă va fi cercetată”, explică reprezentanții societății.

Pentru a preveni eventuale tentative de fraudă din partea unor persoane neautorizate, compania le reamintește pasagerilor că au dreptul legal de a solicita prezentarea legitimației de lucru oricărui controlor.

Încasarea sumelor cash pe loc este legală

Referitor la acuzația că inspectorii ar fi cerut bani în autobuz, Tursib precizează că procedura este prevăzută de Legea 92/2007. Călătorii surprinși fără bilet valabil au opțiunea de a achita pe loc suma de 100 de lei pentru un bilet cu suprataxă, evitând astfel întocmirea unui proces-verbal de contravenție, caz în care amenda contravențională este cuprinsă între 100 și 500 de lei.

„(…) inspectorii încasează sume de bani cash de la călătorii frauduloși care aleg să achite un bilet cu suprataxă în valoare de 100 de lei, pentru a nu li se întocmi Proces Verbal de contravenție, caz în care amenda ar fi mai mare”, mai arată reprezentanții Tursib.

Val de controale și sancțiuni în autobuzele din Sibiu

Tursib pune creșterea numărului de reclamații pe seama intensificării controalelor din ultima perioadă și face un apel la responsabilitate către toți locuitorii orașului: „În ultima perioadă, numărul echipelor de control și al sancțiunilor aplicate a crescut, iar ca urmare a acestui fapt a crescut și numărul călătorilor nemulțumiți că au fost sancționați”.

În final, compania de transport public face un apel la sibieni:

„Facem un apel pe această cale la toți călătorii să înțeleagă că transportul public este un serviciu subvenționat de către autoritățile publice locale, prețul acestuia fiind chiar mai mic comparativ cu alte orașe din țară și că este responsabilitatea fiecărui cetățean să folosească mijloacele de transport în comun in mod responsabil, achitându-și titlul de călătorie aferent traseului pe care se deplasează. Controalele pe care echipele noastre le fac în autobuze au rolul de a preveni fraudele și de a-i sancționa pe cei care încearcă să eludeze sistemul”, transmit reprezentații Tursib.