Pe scurt:
Un bărbat din Sibiu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta, fiind depistat cu o alcoolemie ridicată. Poliția continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor.
Un accident rutier s-a produs joi, 8 octombrie 2026, în jurul orei 22:00, la intersecția străzilor Argeșului și Johann Wolfgang Goethe din municipiul Sibiu.
Potrivit IPJ Sibiu, un sibian în vârstă de 44 de ani, care conducea un motociclu pe strada Johann Wolfgang Goethe, nu ar fi acordat prioritate și a pătruns în intersecție fără să se asigure.
În urma acestei manevre, motociclistul a fost acroșat de un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani, tot din Sibiu.
În urma impactului, motociclistul a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Testarea cu aparatul etilotest a indicat pentru motociclist o concentrație de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Acesta nu este singurul accident recent din Sibiu în care a fost implicat un motociclist. Pe 25 septembrie 2026, o mașină și o motocicletă au fost implicate într-un accident pe Calea Cisnădiei, soldat de asemenea cu rănirea motociclistului.
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