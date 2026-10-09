Noile reguli care le vor permite motocicliștilor să treacă pe lângă coloanele de mașini oprite sunt bine primite de comunitatea moto din Sibiu, dar vin și cu avertismente din partea instructorilor auto. Andy Fazekas, președintele clubului Crazy Bike MC Sibiu, consideră că măsura va fluidiza traficul și le cere șoferilor să nu privească depășirea de către un motociclist ca pe o lipsă de respect. Dragoș Năstase, proprietarul unei școli de șoferi, atrage însă atenția asupra riscurilor. Statisticile IPJ Sibiu arată că, în primele nouă luni ale anului, în județ s-au produs 56 de accidente în care au fost implicați motocicliști. O persoană și-a pierdut viața.

Posibilitatea ca motocicliștii să înainteze pe lângă mașinile oprite la semafor ar putea schimba modul în care se circulă și în Sibiu. Pentru cei pe două roți, înseamnă mai puțin timp pierdut în aglomerație. Pentru șoferi, însă, va presupune mai multă atenție la motocicletele care pot apărea lângă autoturisme.

Modificările legislative sunt privite cu optimism de motocicliștii cu experiență, care spun că astfel de manevre sunt deja obișnuite în multe țări europene. Reprezentanții școlilor de șoferi avertizează însă că o simplă neatenție poate provoca un accident grav.

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Andy Fazekas: „Nu este o lipsă de respect dacă un motociclist trece înaintea ta”

Andy Fazekas, președintele clubului Crazy Bike MC Sibiu, consideră că noile prevederi sunt binevenite și nu fac decât să reglementeze o practică întâlnită de ani buni în trafic.

Motociclist cu o experiență de peste 40 de ani, acesta spune că măsura poate reduce aglomerația fără să îi dezavantajeze pe conducătorii auto.

„Consider că sunt foarte binevenite pentru motocicliștii care făceau deja aceste manevre. Acestea au fost, cumva, o găsire pe cale naturală a unor modalități de a fluidiza traficul. Am fost peste tot în Europa și nu numai și peste tot se procedează la fel”, a declarat Andy Fazekas, președintele clubului Crazy Bike MC Sibiu.

Acesta explică faptul că motocicletele sunt mult mai agile decât autoturismele și pot pleca mai repede de la semafor, astfel că prezența lor în fața coloanei nu ar trebui să îi încurce pe șoferi.

„Dacă tu, automobilist, ești depășit de o motocicletă în timp ce stai la semafor sau la o coadă, nu este un afront care ți se aduce. Se scurtează, practic, coloana din care faci parte. Tu oricum nu pierzi nimic prin faptul că motociclistul se duce înaintea ta și va pleca înaintea ta”, a explicat Andy Fazekas.

Președintele Crazy Bike MC Sibiu consideră că va fi nevoie și de o schimbare de mentalitate. Șoferii trebuie să înțeleagă că motocicliștii care înaintează pe lângă coloanele oprite nu încearcă să îi sfideze, ci folosesc un avantaj al vehiculelor pe două roți.

Dragoș Năstase avertizează: „Șoferii nu se așteaptă să apară o motocicletă lângă ei”

Din perspectiva școlilor de șoferi, noile reguli pot contribui la fluidizarea circulației, dar necesită multă prudență.

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▶ Vezi pagina acestui video: Noile reguli pentru motocicliști stârnesc reacții la Sibiu. Comunitatea moto le susține, instructorii auto cer prudență: ”Sunt bune, dar …” — VIDEO

Dragoș Năstase, proprietarul unei școli de șoferi din Sibiu, atrage atenția că motocicliștii nu trebuie să considere spațiul dintre autoturisme un culoar pe care pot circula fără riscuri.

„Regula e bună, dar motociclistul nu trebuie să creadă că are culoar liber printre mașini”, a declarat Dragoș Năstase.

Una dintre cele mai periculoase situații apare atunci când motocicleta ajunge în unghiul mort al unui autoturism. Șoferul poate schimba banda sau poate vira fără să observe vehiculul aflat lângă el.

„Cea mai mare problemă nu este viteza, ci faptul că șoferii nu se așteaptă să apară o motocicletă lângă ei”, a explicat proprietarul școlii de șoferi.

În aglomerație, o simplă schimbare de direcție sau o pornire neatentă de pe loc poate avea consecințe grave, mai ales pentru motociclist, care este mult mai expus în cazul unui impact.

Andy Fazekas îi avertizează pe motocicliști: „Nu înseamnă o bandă specială pe care să mergi cu accelerația”

Deși susține noile reguli, Andy Fazekas recunoaște că există și motocicliști care își asumă riscuri inutile. Unii încearcă să atragă atenția prin accelerări puternice sau înaintează cu viteză printre autoturisme, fără să țină cont de manevrele celorlalți participanți la trafic.

„Motocicliștii ar trebui să se gândească la faptul că deplasarea între mașinile oprite la semafor nu înseamnă o bandă specială pe care se va putea merge repede, cu accelerația. Din păcate, mulți motocicliști fac asta pentru a fi auziți și observați. Din propria mea experiență, după 40 și ceva de ani de motociclism, mulți abuzează de acest lucru”, a declarat președintele Crazy Bike MC Sibiu.

Acesta atrage atenția că șoferii vor avea nevoie de timp pentru a se obișnui cu prezența motocicletelor care înaintează printre mașini. În această perioadă, riscul unor manevre neașteptate poate fi mai mare.

„Va mai dura o perioadă până când automobiliștii se vor obișnui cu faptul că pot veni motocicliști din stânga și din dreapta. Dacă motocicliștii au o viteză mai mare, vor fi surprinși de aceste manevre, care vor duce, bineînțeles, la accidente”, a avertizat Andy Fazekas.

FOTO https://evz.ro/

Șoferii trebuie să se asigure de două ori înainte de a schimba direcția

Președintele Crazy Bike MC Sibiu spune că una dintre cele mai importante măsuri de prevenție este verificarea atentă a oglinzilor retrovizoare.

O motocicletă poate accelera mult mai repede decât un autoturism, iar șoferii trebuie să țină cont de acest lucru înainte de a schimba banda sau direcția de mers.

„Șoferii, ca să ne observe la timp, trebuie să se uite tot timpul în oglinzi. Trebuie să înțeleagă faptul că o motocicletă accelerează mult mai repede decât o mașină. Orice manevră trebuie să fie precedată nu doar de o simplă asigurare, ci de o dublă asigurare în oglinda retrovizoare”, a explicat Andy Fazekas.

Motociclistul sibian amintește că printre cele mai periculoase situații se numără întoarcerile fără asigurare, manevrele peste linia continuă și șicanările în trafic.

În același timp, îi avertizează pe cei care circulă pe două roți să nu profite de noua facilitate pentru a merge cu viteză printre autoturisme.

„Este un câștig fantastic, iar câștigul acesta nu trebuie plusat cu abordarea acestui culoar cu viteză. Tot în față ajungem, dar trebuie să ne gândim că oricând, într-o coloană unde sunt oprite mașinile, oamenii pot coborî să vadă ce se întâmplă. Copiii pot coborî”, a mai spus Andy Fazekas.

56 de accidente cu motocicliști în județul Sibiu. O persoană a murit și șapte au fost rănite grav

Pericolele din trafic sunt reflectate și de statisticile Poliției. În primele nouă luni ale anului 2026, în județul Sibiu au fost înregistrate 56 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de motociclete.

Dintre acestea, opt au fost accidente grave, soldate cu moartea unei persoane, rănirea gravă a altor șapte și rănirea ușoară a unei persoane. Celelalte 48 au fost accidente ușoare, în urma cărora 53 de persoane au suferit leziuni.

„În perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, la nivelul județului Sibiu au fost înregistrate 56 de accidente rutiere în care au fost implicați conducători de motociclete, dintre care 8 accidente rutiere grave, soldate cu decesul unei persoane, rănirea gravă a 7 persoane și rănirea ușoară a unei persoane. De asemenea, au fost înregistrate 48 de accidente rutiere ușoare, soldate cu rănirea ușoară a 53 de persoane”, a declarat Vlad Păducel, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

Potrivit IPJ Sibiu, printre principalele cauze identificate se numără viteza, neacordarea priorității, nepăstrarea distanței de siguranță și schimbarea direcției de mers fără o asigurare corespunzătoare.

„În urma analizei efectuate, principalele cauze care au condus la producerea acestor accidente rutiere au fost nerespectarea regimului legal de viteză, neacordarea priorității de trecere vehiculelor, nerespectarea distanței de siguranță între vehicule, neasigurarea la schimbarea direcției de mers, precum și preocupările de natură a distrage atenția de la conducere”, a precizat Vlad Păducel.

Datele Poliției nu arată câte dintre accidente au fost provocate de motocicliști și câte de alți participanți la trafic, dar evidențiază riscurile la care sunt expuși cei care circulă pe două roți.

„Trebuie să învățăm să ne respectăm în trafic”

Noile reguli pentru motocicliști au fost adoptate de Camera Deputaților, însă nu au intrat încă în vigoare. Până la aplicarea lor, toți participanții la trafic trebuie să respecte legislația rutieră actuală.

Pentru comunitatea moto din Sibiu, schimbarea este una așteptată, dar care trebuie însoțită de responsabilitate. Andy Fazekas consideră că atât motocicliștii, cât și șoferii vor avea nevoie de o perioadă de acomodare.

„Toți participanții la trafic trebuie educați cu posibilitatea ca o motocicletă să vină printre mașini. Iar asta trebuie să o facem împreună și o putem face doar respectându-i pe ceilalți. Și principalul respect este în a merge foarte încet, eventual a claxona doar dacă este nevoie”, a concluzionat Andy Fazekas, președintele clubului Crazy Bike MC Sibiu.