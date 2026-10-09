Animal Life Sibiu lansează un apel disperat către comunitate, după ce numărul animalelor aflate în grijă a ajuns la un nivel greu de gestionat.

Asociația are în prezent peste 200 de câini și aproximativ 70 de pisici, iar mai multe animale sunt internate în clinici veterinare, unele în stare gravă. Voluntarii spun că resursele sunt aproape de limită și că au nevoie urgentă de ajutor.

În acest moment, șapte câini aflați în grija Animal Life Sibiu sunt internați în clinicile veterinare cu care asociația colaborează. Unii se recuperează după intervenții chirurgicale complexe, iar alții luptă cu parvoviroza.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

Două pisici sunt, de asemenea, internate și se află sub supraveghere medicală continuă. Alte câteva pisici sunt ținute în carantina adăpostului, unde primesc zilnic tratament.

Voluntarii au preluat recent și șase pui care trebuie hrăniți cu biberonul și care depind complet de îngrijirea oamenilor, inclusiv pe timpul nopții.

Peste 270 de animale depind zilnic de voluntari

Situația devine și mai dificilă în adăpost, unde sunt îngrijiți permanent peste 200 de câini. Mai mult de zece dintre aceștia se află în convalescență sau recuperare, ceea ce presupune tratamente suplimentare și supraveghere atentă. În grija organizației se află și aproximativ 70 de pisici.

„În acest moment, situația noastră este absolut critică. Avem șapte câini internați în clinicile cu care colaborăm, unii în stare gravă după operații complexe, alții luptând secundă de secundă cu parvoviroza. Avem două pisici internate, și ele sub îngrijire medicală continuă, în stare gravă, alte câteva în carantina adăpostului, cu tratament zilnic, precum și șase pui biberonați care depind sută la sută de noi, oră de oră. Peste 200 de câini și 70 de pisici depind zilnic de noi pentru hrană, tratamente și adăpost”, au transmis reprezentanții Animal Life Sibiu.

Asociația precizează că această situație nu reprezintă o zi ieșită din comun. Este ritmul în care voluntarii lucrează în fiecare zi a săptămânii, pe tot parcursul anului.

Cazuri grave, animale împușcate, rănite sau abandonate

Printre cazurile aflate acum în îngrijirea Animal Life Sibiu se numără animale cu traumatisme severe.

O cățelușă a ajuns în grija voluntarilor cu hernie diafragmatică, după ce diafragma i-a fost ruptă. Animalul fusese și împușcat cu o alică în abdomen și avea un picior și bazinul fracturate. A trecut deja printr-o primă operație și urmează o altă intervenție.

O altă cățelușă este încă sub tratament după ce funia pe care o avea în jurul gâtului i-a provocat o rană gravă. Voluntarii îngrijesc și un câine rănit de lanț la nivelul gâtului, precum și un pui preluat cu piciorul grav afectat.

„Gestionăm cazuri de o cruzime și o suferință greu de descris. Avem o cățelușă distrusă de durere, cu hernie diafragmatică, împușcată cu alică în abdomen, cu piciorul și bazinul rupte. Avem o cățelușă cu gâtul tăiat de funie, un câine cu gâtul rănit de lanț, un cățeluș preluat cu piciorul distrus, animale accidentate de mașini și pui de nici două săptămâni abandonați pe marginea drumului”, au transmis reprezentanții Animal Life Sibiu.

Asociația caută oameni care pot oferi cazare temporară

Animal Life Sibiu spune că și persoanele care oferă cazare temporară animalelor au ajuns la epuizare. Sunt, în mare parte, aceiași oameni care răspund constant apelurilor organizației, iar numărul animalelor care au nevoie de un loc sigur continuă să crească.

Asociația caută persoane care pot primi temporar în locuință un animal aflat în recuperare sau un pui care are nevoie de supraveghere.

În același timp, este nevoie de sprijin financiar pentru plata facturilor veterinare. Spitalizările, operațiile, tratamentele și investigațiile pentru animalele aflate în stare gravă generează costuri foarte mari.

„Avem nevoie de voi mai mult ca niciodată. Ne puteți ajuta oferind cazare temporară unui animal în recuperare sau unui pui, sprijinindu ne cu plata facturilor pentru spitalizări, operații și tratamente sau prin prevenție. Vaccinați, deparazitați și sterilizați animalele. Parvoviroza, babesioza și înmulțirea necontrolată pot fi limitate doar dacă fiecare dintre noi este responsabil”, au transmis reprezentanții Animal Life Sibiu.

Cei care doresc să sprijine activitatea organizației pot oferi cazare temporară, pot contribui financiar sau pot distribui apelul pentru ca acesta să ajungă la cât mai multe persoane.

Există și posibilitatea unei donații recurente de 2 euro pe lună, prin SMS la numărul 8845, cu textul ANIMAL. Pentru oprirea donației recurente poate fi trimis un SMS la același număr, cu textul ANIMAL STOP.