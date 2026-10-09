Locuitorii comunei Boița se confruntă cu o problemă din ce în ce mai apăsătoare din cauza câinilor lăsați liberi pe străzi. Oamenii mărturisesc că trăiesc cu frica în sân atunci când ies din case, în timp ce autoritățile locale susțin că încearcă să gestioneze situația de la caz la caz și că negociază un contract cu o asociație de profil.

„Sora mea pleacă la 6 dimineața din casă și își ia un bolovan în mână”

O cititoare care a dorit să își păstreze anonimatul a tras un semnal de alarmă cu privire la pericolul la care sunt expuși localnicii în fiecare zi, din cauza animalelor care umblă nesupravegheate prin comună.

„E plină Boița de câini, și nu doar câini de curte, ci și de la oi. Sunt plecați de la oi sau abandonați, sunt veniți de la saivane. Circulă liberi pe carosabil, pe trotuare, fără supravegherea proprietarilor. (…) Ne este frică să mergem pe drum din cauza lor. Trebuie să ducem copiii la școală, că le este frică să meargă singuri. Sora mea pleacă la 6 dimineața din casă și își ia un bolovan în mână. Încă nu au sărit pe oameni, dar sunt mari și umblă în haită. Trebuie luate măsuri urgent”, a sesizat cititoarea.

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Femeia susține că a recurs la sesizarea publică deoarece apelurile la autoritățile locale nu au avut efectul scontat: „La Primărie, dacă mă duc, îmi spun că îi deranjez, de aceea am hotărât să semnalez public problema”.

Primar: „Sunt de acord cu oamenii, dar trebuie să știm exact unde și când au fost văzuți”

De cealaltă parte, primarul comunei Boița, Nicolae Cocoș, declară că majoritatea patrupedelor au proprietar și că administrația intervine ori de câte ori primește sesizări concrete din partea cetățenilor.

„Câinii nu sunt vagabonzi, au stăpân, dar oamenii le mai dau drumul din curți să se plimbe. (…) Acum vine perioada în care coboară oile de la munte și vin și câinii. Punctual, dacă suntem anunțați, căutăm o soluție. Eu sunt de acord cu oamenii, e importantă siguranța cetățenilor, dar să știm exact unde și când au fost văzuți”, a spun primarul.

Edilul a adăugat că vechiul contract cu adăpostul de la Avrig pentru câinii fără stăpân identificați pe raza comunei a expirat la finalul anului trecut, iar în prezent se caută noi opțiuni: „Am început discuțiile cu o asociație. Ne-au cerut foarte, foarte mulți bani și încă negociem cu ei. Între timp am găsit soluții punctuale. Noi nu avem câini fără stăpân, sunt ai cuiva, iar noi încercăm să identificăm proprietarul”.

Primarul îi îndeamnă pe oameni să anunțe Primăria de fiecare dată când observă câini pe străzi. „Săptămâna trecută am avut o sesizare verbală în legătură cu această problemă și am rezolvat-o. Dacă sunt și alții, cetățenii trebuie să ne anunțe. Eu nu am cum să îi ajut dacă nu cunosc problema”, a mai spus edilul.

Fenomenul câinilor lăsați liberi pe domeniul public nu este izolat în județ. În ultimele luni, pe adresa redacției Ora de Sibiu au fost trimise numeroase alte sesizări similare din localitățile Orlat, Vurpăr și Rășinari.