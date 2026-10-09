Paradox la Bursa Locurilor de Muncă din Sibiu. Firmele caută oameni, iar șomerii spun că nu găsesc de lucru: ”E greu” / foto video

Zeci de sibieni au participat vineri, 9 octombrie, la Bursa Locurilor de Muncă organizată în municipiul Sibiu. Mulți dintre cei prezenți sunt șomeri și caută un loc de muncă prin care să își asigure veniturile necesare. Printre posturile disponibile se numără cele de agent de pază, șofer, contabil, inginer constructor, sudor și vopsitor.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Sibiu a organizat vineri, 9 octombrie 2026, începând cu ora 09:00, o nouă ediție a Bursei Locurilor de Muncă. Evenimentul se desfășoară la sediul Facultății de Medicină din Sibiu, pe strada Lucian Blaga nr. 2A.

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▶ Vezi pagina acestui video: Paradox la Bursa Locurilor de Muncă din Sibiu. Firmele caută oameni, iar șomerii spun că nu găsesc de lucru: ”E greu” — VIDEO

Printre participanți se numără în special persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, inclusiv șomeri de vârsta a doua, dar și tineri și absolvenți. Candidații au avut ocazia să discute direct cu reprezentanții angajatorilor și să afle ce condiții trebuie să îndeplinească pentru a ocupa posturile disponibile.

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Ce locuri de muncă oferă angajatorii din Sibiu

Mai multe companii, printre care Somarest și Compa, participă la bursă cu oferte de angajare. Recrutări sunt organizate și de reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale (MApN). Oferta cuprinde locuri de muncă pentru agenți de pază, șoferi, contabili, ingineri constructori, sudori și vopsitori.

Reprezentanții Somarest caută persoane care să lucreze în domeniul marochinăriei. „În momentul de față, Somarest este în căutare de marochineri. Avem un singur schimb de lucru, transport asigurat și asigurare medicală privată. Vă așteptăm la interviu. Cei interesați ne găsesc aici sau ne pot contacta la numărul de telefon 0732 801 0721”, a declarat reprezentantul companiei.

La Compa sunt disponibile posturi de sudor și vopsitor, însă angajatorul caută persoane calificate. „Posturile disponibile la noi sunt de sudor și de vopsitor. Avem cinci posturi de vopsitor disponibile și avem nevoie de sudori. Ne trebuie oameni calificați”, a declarat Roxana Ciocan, reprezentanta companiei.

Aceasta a precizat că, deocamdată, nu a observat un interes semnificativ din partea studenților pentru astfel de meserii, dar consideră că dezvoltarea școlilor profesionale ar putea contribui la pregătirea viitorilor angajați.

„Este foarte greu să găsești un loc de muncă”

Pentru mulți dintre cei care au venit la bursă, găsirea unui loc de muncă potrivit nu este un proces ușor. Unii caută posturi pentru care nu este necesară o calificare complexă, în timp ce alții își doresc să lucreze în construcții sau în domenii tehnice.

Nicolae își caută un loc de muncă de încărcător-descărcător sau agent de pază, însă spune că, până în prezent, nu a găsit o ofertă potrivită. „Eu caut un loc de muncă de încărcător-descărcător sau agent de pază, dar nu am găsit deocamdată. E foarte greu să găsești un loc de muncă”, a spus acesta.

Bogdan Gheorghe își dorește un post în construcții și un salariu de 6.000 de lei, însă spune că nici în acest domeniu nu este ușor să găsească o ofertă potrivită. „Încă nu am găsit o ofertă. Aș vrea ceva cu un salariu de 6.000 de lei. Aș vrea un loc de muncă în construcții, dar e foarte greu să găsești”, a declarat Bogdan Gheorghe.

AJOFM Sibiu organizează un curs gratuit de agent de securitate

Pe lângă ofertele de angajare, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot beneficia și de oportunități de formare profesională. AJOFM Sibiu organizează, prin intermediul fondurilor europene, un curs de agent de securitate destinat în principal șomerilor, dar și altor persoane care îndeplinesc condițiile de participare.

„Avem pe fonduri europene un curs de agent de securitate. Este un curs care durează 360 de ore și este destinat în special șomerilor și, de ce nu, tinerilor, adică tuturor persoanelor care se încadrează ca fiind șomeri. Cursul se ține la AJOFM, pe strada Morilor. La sfârșitul cursului se primește o subvenție de 1.800 de lei și o diplomă acreditată, recunoscută și în străinătate”, a explicat reprezentanta instituției.

Organizatorii spun că la bursă sunt prezente persoane de diferite vârste, de la tineri și absolvenți până la oameni aflați la mijlocul carierei, care încearcă să își găsească un loc de muncă sau să se reorienteze profesional.

Bursa Locurilor de Muncă le oferă astfel candidaților posibilitatea de a intra în contact direct cu angajatorii, de a afla ce calificări sunt căutate pe piața muncii și de a identifica oportunități de angajare sau de formare profesională.