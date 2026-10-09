Patronii restaurantelor din Piața Mare, după bătaia dintre suporteri: „Sibiul nu este pregătit pentru acest gen de evenimente”

Patronii și administratorii restaurantelor din centrul Sibiului spun că incidentele de joi, 8 octombrie, provocate de suporterii echipelor Poli Timișoara și Steaua București, au afectat activitatea teraselor din Piața Mare și din împrejurimi. Unii s-au ales cu sticle sparte și ghivece de flori aruncate, în timp ce alții spun că principala problemă a fost pierderea clienților, care au plecat de teama confruntărilor. Administratorii cer autorităților să organizeze mai bine deplasarea galeriilor, astfel încât acestea să nu mai aibă acces liber în zonele aglomerate ale centrului istoric.

Liniștea din centrul Sibiului a fost tulburată joi după-amiază, după ce suporterii celor două echipe de fotbal s-au luat la bătaie în Piața Mare. Fanii au ajuns în oraș încă din cursul dimineții, iar tensiunile au escaladat rapid. În urma altercațiilor, mai multe sticle de bere au fost sparte, iar coșuri de gunoi din zonă au fost vandalizate. DETALII AICI

Pentru restaurantele și terasele din centrul istoric, prezența suporterilor a însemnat o zi cu activitate afectată, clienți care au plecat și, în unele cazuri, pagube materiale.

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Clienți care au plecat și pahare de bere sparte

Horațiu Bujac spune că localul său nu s-a confruntat cu incidente grave, însă activitatea a fost afectată de comportamentul suporterilor. Printre problemele semnalate se numără paharele de bere sparte sau luate de pe terasă, dar și plecarea clienților obișnuiți. „În afară de pahare, am rămas fără pahare de bere. Le-au luat, le-au spart. Alte incidente nu au fost, la noi nu au fost incidente. S-a scandat, s-a cântat. Nu am avut clienți decât ultrașii, iar alți clienți au plecat”, a spus Horațiu Bujac.

Un alt administrator susține că situația s-a complicat în momentul în care jandarmii au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Potrivit acestuia, activitatea terasei a fost întreruptă temporar, iar sosirea suporterilor a afectat încasările încă din prima parte a zilei.

Acesta consideră că galeriile ar fi trebuit transportate direct la stadion, fără să fie lăsate să petreacă ore întregi în centrul orașului. „Au intrat peste noi în momentul în care jandarmii au dat cu gaze. Au împrăștiat puțin terasa, așa că am sistat lucrul. Nu mi-au făcut pagube, dar nu au mai venit clienții. Ieri, până au plecat la meci, am avut daună totală pentru că ne-au speriat clienții”, a declarat administratorul.

Acesta a criticat modul în care a fost gestionată prezența suporterilor în centrul Sibiului și a atras atenția asupra pierderilor suferite de comercianți.

Restaurantul Zestrea: „Nu s-au comportat cum trebuia”

Cristian, administratorul restaurantului Zestrea, spune că localul său nu a înregistrat pagube materiale importante, însă comportamentul unor suporteri a afectat atmosfera din zonă și i-a determinat pe unii clienți să plece. „Nu am avut pagube, dar nu s-au comportat cum trebuia. Mulțumiri Jandarmeriei, nu s-au întâmplat multe. Unii nu au știut să se comporte frumos. De când sunt eu în România și conduc restaurantul Zestrea, nu am avut suporteri atât de agresivi, în general, nu neapărat față de noi”, a spus Cristian.

Administratorul afirmă că terasa nu a fost frecventată în mod obișnuit pe durata prezenței galeriilor. Deși încasările au fost, per ansamblu, acceptabile, impactul asupra activității s-a făcut simțit. „Cred că nu a avut nimeni clienți pe terasă cât au fost ei aici. Am avut două mese cu turiști din Germania, dar au plecat rapid. Vânzările au fost ok”, a adăugat acesta.

Naty Delice: sticle sparte, ghivece aruncate și intervenția jandarmilor

La restaurantul Naty Delice, galeria a stat pe terasă, iar incidentele au lăsat în urmă pagube materiale minore. Administratorul localului, Ion Piloiu, spune că au fost sparte sticle, iar unele ghivece de flori au fost aruncate. Suporterii ar fi încercat să răstoarne și mese și scaune, însă au fost opriți de jandarmi și de angajații restaurantului.

„Galeria a stat la noi pe terasă. Am avut ceva pagube minore. Am avut sticle sparte, ghivece de flori aruncate, au încercat și mesele și scaunele și au fost opriți de jandarmi și de angajații noștri. Au dat cu spray lacrimogen”, a declarat Ion Piloiu.

Cu toate acestea, administratorul spune că relația directă cu suporterii aflați pe terasa sa nu a fost în permanență tensionată. „Cu noi au fost politicoși, au lăsat și ciubuc. Ne așteptam să fie mai rău decât a fost”, a mai spus acesta.

„Sibiul nu e pregătit”

Ion Piloiu consideră însă că autoritățile ar trebui să regândească modul în care sunt organizate deplasările galeriilor, mai ales atunci când există riscul unor confruntări care pot afecta localnicii și turiștii. „Sibiul nu este pregătit pentru acest gen de eveniment. Acești suporteri nu au ce căuta în astfel de situații. Părerea mea este că, atunci când se cunoaște un anumit nivel de risc pentru populație și turiști, ar trebui preluați de la gară până la stadion, ca să nu mai aibă acces la terase”, a declarat administratorul Naty Delice.

Acesta spune că suporterii echipei Poli Timișoara au fost prezenți în zonă încă de dimineață și că jandarmii i-au ridicat de la mese și i-au dus în Piața Mică. În opinia sa, organizarea unor astfel de evenimente ar trebui să includă reguli mai clare privind deplasarea galeriilor.

„Pe viitor, Primăria poate să aprobe acest gen de evenimente, dar ar trebui să se stabilească un traseu exact, de la punctul de preluare până la stadion”, a mai spus Ion Piloiu.

Jandarmeria le recomandase sibienilor să evite zonele aglomerate

Posibilitatea apariției unor incidente fusese luată în calcul de autorități încă de joi dimineață. Gruparea de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov a transmis un comunicat prin care le recomanda sibienilor să evite aglomerările din centrul orașului și din apropierea stadionului începând cu orele amiezii.

Cu toate acestea, confruntările dintre suporteri au afectat activitatea mai multor terase și restaurante din centrul istoric.

Administratorii localurilor spun că, dincolo de pagubele materiale, astfel de incidente pot afecta imaginea orașului și experiența turiștilor care aleg Sibiul pentru a-și petrece timpul liber. Aceștia cer o coordonare mai bună între organizatori și autorități, astfel încât deplasarea galeriilor să se desfășoare în condiții de siguranță, fără ca restaurantele, comercianții și clienții din centrul orașului să fie prinși la mijloc.

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