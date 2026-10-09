Pe scurt: Polițiștii l-au oprit pe DN 1, la Cristian, iar testarea cu etilotestul a arătat aproape 1 mg/l alcool. Refuzul de a da probe biologice i-a adus un dosar penal.

Un șofer de 62 de ani din Miercurea Sibiului este cercetat penal după ce a refuzat să i se preleveze probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei, deși testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare ridicată a alcoolului în aerul expirat.

Potrivit IPJ Sibiu, incidentul a avut loc în noaptea de vineri, 9 octombrie 2026, în jurul orei 00:50, pe DN 1, în localitatea Cristian.

Polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat au oprit pentru control un autoturism condus de bărbatul din Miercurea Sibiului. În urma verificărilor, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat o concentrație de 0,98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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După rezultatul testului, polițiștii l-au condus pe bărbat la o unitate medicală pentru recoltarea de mostre biologice, procedură necesară pentru stabilirea exactă a alcoolemiei în sânge. Cu toate acestea, șoferul a refuzat recoltarea probelor biologice.

În urma refuzului, polițiștii au deschis un dosar penal pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.

Localitatea Miercurea Sibiului a mai fost în atenția publică în ultima perioadă, după ce o femeie din Miercurea Sibiului a fost rănită într-un accident la Alba Iulia.