Pe scurt: Problemele tehnice de pe platforma TollRo nu aduc penalizări pentru șoferii cu sesiuni active sau tichete valabile. CNAIR a publicat detalii despre modul de funcționare în această perioadă.

CNAIR a anunțat vineri, 9 octombrie 2026, că platforma TollRo înregistrează disfuncționalități temporare, potrivit unei postări publicate de DRDP Brașov pe Facebook.

Compania a precizat că, în această perioadă, utilizatorii care au un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu vor fi înregistrați în STRR ca fiind în situație de neplată a TollRo pentru intervalul afectat.

Conform articolului 9, alineatul 4 din Norme, taxa TollRo aferentă va fi stabilită ulterior, pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare pentru utilizatori. CNAIR a transmis că asigură funcționarea STRR în condiții de avarie și publică imediat, pe site-ul propriu și în aplicația mobilă, informarea privind disfuncționalitatea și intervalul acesteia.

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Problemele tehnice ale platformei TollRo au generat nemulțumiri în rândul transportatorilor încă de la lansare, iar utilizatorii au cerut suspendarea amenzilor până la remedierea completă a sistemului.

Detalii despre dificultățile întâmpinate și solicitările transportatorilor pot fi consultate în articolul TollRo dă bătăi de cap transportatorilor: oamenii cer suspendarea amenzilor până pe 14 octombrie.