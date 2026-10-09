Pe scurt:

Problemele tehnice de pe platforma TollRo nu aduc penalizări pentru șoferii cu sesiuni active sau tichete valabile. CNAIR a publicat detalii despre modul de funcționare în această perioadă.

CNAIR a anunțat vineri, 9 octombrie 2026, că platforma TollRo înregistrează disfuncționalități temporare, potrivit unei postări publicate de DRDP Brașov pe Facebook.

Compania a precizat că, în această perioadă, utilizatorii care au un OBE activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu vor fi înregistrați în STRR ca fiind în situație de neplată a TollRo pentru intervalul afectat.

Conform articolului 9, alineatul 4 din Norme, taxa TollRo aferentă va fi stabilită ulterior, pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare pentru utilizatori. CNAIR a transmis că asigură funcționarea STRR în condiții de avarie și publică imediat, pe site-ul propriu și în aplicația mobilă, informarea privind disfuncționalitatea și intervalul acesteia.

Problemele tehnice ale platformei TollRo au generat nemulțumiri în rândul transportatorilor încă de la lansare, iar utilizatorii au cerut suspendarea amenzilor până la remedierea completă a sistemului.

Detalii despre dificultățile întâmpinate și solicitările transportatorilor pot fi consultate în articolul TollRo dă bătăi de cap transportatorilor: oamenii cer suspendarea amenzilor până pe 14 octombrie.

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