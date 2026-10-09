Pe scurt: INS anunță că economia României a înregistrat o scădere anuală de 1,9% în trimestrul II din 2026, cu sectoare precum industria și comerțul în declin.

Produsul Intern Brut (PIB) al României a înregistrat o scădere de 1,9% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică (INS), citate de Mediafax. Comparativ cu primul trimestru din 2026, economia a stagnat, fără nicio modificare în termeni reali.

INS precizează că PIB-ul estimat pentru trimestrul al doilea din 2026 a fost de aproximativ 529,7 miliarde de lei, în prețuri curente, pe seria ajustată sezonier. Pe parcursul primului semestru al anului, economia s-a contractat cu 1,6% pe seria ajustată sezonier, ajungând la un PIB de circa 1.035,7 miliarde de lei. Pe seria brută, PIB-ul din primul semestru a fost de 907,2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o scădere de 0,6% față de aceeași perioadă din 2025.

Sectoarele economice cu creșteri și scăderi în trimestrul II din 2026

Analiza INS arată că evoluția economiei a fost diferită în funcție de sectoarele de activitate. Construcțiile au înregistrat o creștere semnificativă de 15,4% față de trimestrul al doilea din 2025, iar agricultura, silvicultura și pescuitul au avansat cu 6,1%. În schimb, industria a scăzut cu 3,9%, iar sectoarele de comerț, transporturi, hoteluri și restaurante au consemnat o diminuare de 4,3%. Tranzacțiile imobiliare au înregistrat o contracție de 8,3%, potrivit indicilor de volum calculați pe seria brută.

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Pe partea de utilizare a PIB, cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor populației au fost cu 3,1% mai mici în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, pe seria brută. În schimb, formarea brută de capital fix, indicator al investițiilor în active precum clădirile și echipamentele, a crescut cu 19,9%. Exporturile de bunuri și servicii au avansat cu 4%, iar importurile au crescut cu 3%.

INS a revizuit datele privind PIB-ul și seriile istorice

Institutul Național de Statistică a anunțat că estimările pentru trimestrul al doilea din 2026 au fost revizuite față de varianta provizorie publicată la 7 septembrie. Revizuirile au vizat actualizarea datelor pentru perioada 2018-2025 și îmbunătățirea estimărilor pentru trimestrul analizat. Seriile istorice au fost ajustate în conformitate cu cerințele Eurostat și cu actualizările conturilor administrațiilor publice.

Datele publicate de INS confirmă o stagnare a economiei față de trimestrul precedent și o scădere anuală a PIB-ului, în timp ce rezultatele pentru primul semestru arată o contracție economică în raport cu primele șase luni din 2025. În contextul acestor evoluții, România a evitat recent retrogradarea la „junk”, însă avertismentele privind economia rămân valabile.