Momente de panică pe Transfăgărășan, după ce un turist polonez a încercat să hrănească o ursoaică direct de la geamul mașinii. Mai multe autoturisme se opriseră pe marginea drumului, iar turiștii filmau animalul aflat la doar câțiva metri de ei. Bărbatul a întins mâna cu o bucată de mâncare, însă gestul imprudent era cât pe ce să se transforme într-o tragedie. Ursoaica s-a repezit spre interiorul mașinii, iar turistul a reușit să scape nevătămat după ce a pornit în trombă. Întreaga scenă a fost surprinsă de o cameră de bord.

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▶ Vezi pagina acestui video: Scene sălbatice pe Transfăgărășan. O ursoaică s-a repezit să jumulească mâna unui turist care îi dădea de mâncare — VIDEO

O întâlnire cu o ursoaică pe Transfăgărășan s-a transformat într-un moment extrem de periculos pentru un turist din Polonia. Animalul se afla pe marginea șoselei, în apropierea mai multor mașini oprite, iar turiștii profitau de ocazie pentru a-l filma.

În loc să păstreze distanța, unul dintre șoferi a decis să-i ofere de mâncare. Bărbatul a coborât geamul autoturismului și a întins mâna spre ursoaică, ținând o bucată de hrană.

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Animalul s-a apropiat și a luat mâncarea, însă, într-o fracțiune de secundă, situația a devenit periculoasă. Ursoaica s-a repezit spre mâna turistului și spre interiorul mașinii.

Speriat, bărbatul a accelerat brusc și a plecat de pe loc, reușind să evite un posibil atac.

Ursoaica avea și un pui în apropiere

Imaginile surprinse de camera de bord arată că, la mică distanță de ursoaică, se afla și puiul acesteia. Prezența puiului făcea întâlnirea cu animalul sălbatic și mai riscantă.

Din fericire, turistul polonez a scăpat nevătămat, însă imaginile arată cât de repede se poate transforma o oprire pentru fotografii într-o situație periculoasă.

Specialiștii avertizează că urșii nu trebuie hrăniți sau atrași către autoturisme. Animalele sălbatice pot reacționa imprevizibil, mai ales atunci când sunt însoțite de pui.

Hrănirea urșilor este interzisă, iar turiștii care întâlnesc asemenea animale pe Transfăgărășan sunt sfătuiți să nu oprească în apropierea lor, să păstreze geamurile închise și să nu încerce să le ofere hrană.