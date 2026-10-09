Strada Poștei din Sibiu, transformată într-un spațiu viu: scrisori gratuite în lume, tururi în clădiri istorice și petrecere în stradă / foto video

Strada Poștei din Sibiu s-a transformat, timp de o săptămână, într-un spațiu dedicat oamenilor, arhitecturii și comunității. Vineri și sâmbătă, sibienii sunt invitați să participe la ateliere pentru copii, tururi ghidate în clădiri cu valoare arhitecturală, expoziții și discuții despre viitorul spațiului urban. Una dintre surprize este posibilitatea de a trimite gratuit, oriunde în lume, cărți poștale tipărite de Poșta Română. Inițiativa își propune să redea strada pietonilor și să arate cum poate deveni centrul orașului un loc mai viu și mai prietenos.

Strada Poștei a prins viață timp de o săptămână. Arhitecții au pregătit tururi, ateliere și un street party. Evenimentele fac parte din proiectul „OAR25”. Livrăm arhitectură pe strada Poștei”, o inițiativă care îmbină aniversarea a 25 de ani de la înființarea Ordinului Arhitecților din România cu proiectul dezvoltat de Extensia Universitară Sibiu a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, în cadrul Maratonului Internațional Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Strada Poștei din Sibiu, transformată într-un spațiu viu: scrisori gratuite în lume, tururi în clădiri istorice și petrecere în stradă — VIDEO

Strada Poștei, redată oamenilor

Organizatorii și-au propus să transforme temporar strada Poștei într-un spațiu de întâlnire și activități comunitare. Pentru ca evenimentele să se desfășoare în condiții optime, circulația mașinilor a fost oprită temporar, inclusiv cea a autovehiculelor Poștei Române.

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„Ne dorim să redăm spațiul acesta oamenilor, să-l facem un spațiu viu, având în vedere că pe aici circulă foarte mulți studenți, tineri, copii, bătrâni și e clar că era nevoie să aducem un semnal în zona asta”, a declarat Liliana Cazacu, directorul Extensiei Universitare Sibiu a Universității „Ion Mincu”.

Aceasta spune că evenimentul ar putea reprezenta un prim pas spre o discuție mai amplă despre transformarea străzii într-un spațiu pietonal, dacă experiența se va dovedi una reușită. „Dacă pe viitor se demonstrează că acesta este un pas către pietonalizare, de ce nu? Cred că obiectivele de educație sunt principale”, a mai spus Liliana Cazacu.

Scrisori trimise gratuit oriunde în lume

Unul dintre elementele inedite ale evenimentului este colaborarea cu Oficiul Județean de Poștă și Curierat Sibiu. Pe strada Poștei a fost amenajată o căsuță poștală, iar vizitatorii pot folosi cărți poștale tipărite de Poșta Română pentru a trimite mesaje celor dragi, oriunde în lume, fără costuri.

„Am avut un mare noroc că această inițiativă a fost sprijinită de Oficiul Județean de Poștă și Curierat Sibiu, care sunt și gazdele noastre ca sediu, dar au participat activ la acest eveniment și la succesul lui. Avem o căsuță poștală și cărți poștale tipărite de Poșta Română pe care oricine dorește le poate trimite oriunde în lume, gratuit. Mi se pare extraordinar”, a declarat Liliana Cazacu.

Reprezentanții Poștei au contribuit și la eliberarea străzii de mașini, pentru ca participanții să se poată bucura de activități într-un spațiu sigur și accesibil.

Tururi ghidate în clădiri reprezentative din centrul Sibiului

Programul de vineri a fost dedicat în special copiilor, prin ateliere și activități educative. Sâmbătă, organizatorii îi invită atât pe cei mici, cât și pe adulți să descopere arhitectura orașului prin tururi ghidate și întâlniri interactive.

Vizitatorii au avut ocazia să descopere trei clădiri incluse în program: sediul Poștei, clădirea Băncii Naționale și sediul Ordinului Arhitecților din România, situat pe strada Mitropoliei, în zona cunoscută și pentru Casa cu Frescă. „Mâine ne ocupăm și de copii, dar și de adulți. Avem tururi foarte interesante, de la ora 11:00 și de la ora 13:00, în clădirea Poștei, la Banca Națională și la Casa cu Frescă”, a explicat Alina Mureșan, cadru didactic implicat în proiect.

Inițiativa urmărește să apropie arhitectura și urbanismul de publicul larg și să le ofere participanților ocazia de a înțelege mai bine rolul acestor profesii în dezvoltarea orașului.

Cum poate fi transformat orașul într-un spațiu pentru oameni

Tot pe 10 octombrie, la ora 16:00, pe strada Poștei va avea loc o dezbatere publică sub titlul „Agora FOR SIBIU: Străzi pietonale. Cum redăm orașul oamenilor?”. „Se va discuta despre spații pietonale și despre cum putem livra orașul oamenilor, spațiul pietonal celor care folosesc intens orașul”, a spus Alina Mureșan.

Programul de sâmbătă se încheie într-o atmosferă informală. De la ora 18:00, pe strada Poștei va avea loc o petrecere în stradă, cu muzică, cocktailuri, expoziție și discuții. „Continuăm într-un mod mai interactiv, să spun așa”, a adăugat Alina Mureșan.