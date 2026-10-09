Un taximetrist din Mediaș a fost luat la bătaie după ce a fost implicat într-o tamponare pe o stradă din oraș cu un alt vehicul condus tot în regim de taxi. Pasagerul celeilalte mașini s-a enervat extrem de tare, acuzând că i-a fost pusă viața în pericol.

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▶ Vezi pagina acestui video: Taximetrist snopit în bătaie după o tamponare la Mediaș: avea și client în mașină — VIDEO

Tamponarea a avut loc joi seară pe o stradă din Mediaș. Din fericire, a fost vorba doar despre un incident rutier ușor, soldat exclusiv cu pagube materiale.

„La data de 8 octombrie a.c., în jurul orei 21:45, Poliția Municipiului Mediaș a fost sesizată cu privire la producerea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, pe strada Wewern, din municipiul Mediaș. Din verificările efectuate a rezultat că evenimentul rutier a constat într-o coliziune între două autoturisme”, a transmis Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

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Conducătorii auto, ambii taximetriști, au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Taximetrist luat la bătaie de client

Imediat după producerea impactului, pasagerul aflat într-unul dintre taxiuri s-a manifestat extrem de agresiv și a sărit la bătaie. El i-a adresat injurii șoferului celeilalte mașini și l-a amenințat cu moartea.

Potrivit imaginilor publicate pe rețelele de socializare, în mașina taximetristului agresat se afla o clientă.

„Un tânăr, în vârstă de 18 ani, din județul Mureș, pasager într-unul dintre autoturisme, ar fi coborât din vehicul și l-ar fi agresat fizic pe conducătorul celuilalt autoturism, un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din municipiul Mediaș. Până în prezent, în legătură cu incidentul menționat, nu au fost formulate plângeri penale”, a menționat Vlad Teodosiu-Păducel, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Rămâne de văzut dacă taximetristul agresat va depune o plângere în perioada următoare.