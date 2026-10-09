Pe scurt: Trei tineri din Vurpăr au fost reținuți după ce ar fi spart un magazin alimentar. Poliția a descoperit bunuri furate în urma perchezițiilor.

Trei tineri cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani, din localitatea Vurpăr, au fost reținuți de polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Șelimbăr, fiind bănuiți de furt calificat.

Investigațiile polițiștilor au arătat că, în noaptea de 26 spre 27 septembrie, cei trei ar fi pătruns într-un magazin alimentar din Vurpăr, de unde au sustras mai multe bunuri.

În cursul zilei de joi, 8 octombrie 2026, polițiștii au efectuat trei percheziții domiciliare în Vurpăr. În urma acestor acțiuni, au fost identificate și ridicate bunuri susceptibile a proveni din furtul reclamat.

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Potrivit surselor Ora de Sibiu, cei trei ar fi furat mai multe pachete de țigări, cutii cu parfumuri și articole vestimentare. Unul dintre aceștia este minor.

Cei trei tineri au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Pe parcursul procesului penal, tinerii beneficiază de drepturile și garanțiile prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.

Acesta nu este primul incident cu tineri din Vurpăr implicați în fapte penale. În urmă cu aproximativ opt luni, trei tineri au fost trimiși în judecată după o bătaie cu lopeți la o spălătorie din Vurpăr.