Pe scurt: Cicliștii vor descoperi patrimoniul și natura din zona Oltului, cu opriri la obiective culturale și gustări locale. Traficul va fi restricționat temporar pe anumite porțiuni.

Evenimentul „Pedalează și Vizitează – Bike Tour cu Munții Făgăraș împrejur” are loc sâmbătă, 10 octombrie, în județul Sibiu, pe un traseu de aproximativ 60 de kilometri.

Potrivit comunicatului transmis de organizatori, turul ciclistic pornește din Avrig, trece prin Porumbacu de Sus, Cârțișoara, Cârța, Săcădate și revine la Avrig, traversând atât localități, cât și zone naturale din Țara Oltului.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Sibiu și Fundația Conservation Carpathia, în parteneriat cu Primăria Avrig, ca parte a strategiei de dezvoltare a turismului durabil și verde în județ. Acțiunea face parte din proiectul Slowdown, finanțat prin Programul Interreg Europe 2021–2027. Cei 150 de participanți înscriși vor pedala cu Munții Făgăraș pe fundal, vor interacționa cu comunitățile locale și vor explora biodiversitatea zonei Oltului.

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Pe traseu, cicliștii vor avea ocazia să viziteze Palatul Brukenthal din Avrig, să descopere „Povestea Calendarului” din Porumbacu de Sus, să afle povestea lui Badea Cârțan la muzeul dedicat acestuia, să admire unicitatea Abației Cisterciene din Cârța și să pătrundă în universul localnicilor din Săcădate la Casa Muzeală „Vatra Satului”.

Evenimentul aduce și momente culturale: la Abația Cisterciană va avea loc un recital al Filarmonicii de Stat din Sibiu, iar la Săcădate participanții vor fi întâmpinați de comunitatea locală cu un moment artistic.

La final, atmosfera de la Avrig va fi animată de spectacolul Ansamblului „Purtata Avrigului”.

Natura are un rol central în această tură, participanții fiind invitați să observe pădurea, munții și biodiversitatea Oltului prin ochii Floarei Popovici, pasionată de observarea păsărilor. Povestea ei, marcată de tranziția de la o carieră de 15 ani în sistemul bancar la dedicarea pentru natură, va fi împărtășită pe parcursul traseului.

Gustările de pe traseu sunt pregătite de comunitățile locale, iar prânzul va fi asigurat de un producător din comuna Racovița, evenimentul susținând astfel economia locală. Organizatorii subliniază că toate locurile au fost ocupate cu două săptămâni înainte, iar în dimineața evenimentului nu se pot achiziționa bilete suplimentare.

Restricții temporare de trafic pe DN1 și recomandări pentru participanți

Participanții vor pedala în pluton organizat, iar la traversarea unor intersecții cu drumuri naționale și județene, traficul va fi restricționat temporar, pe durata trecerii grupului. Organizatorii estimează că plutonul va ajunge la intersecția DN1 cu DJ 105D (spre Cârța) în jurul orei 12:50 și la intersecția DN1 cu DC 291 Avrig-Săcădate la ora 17:45.

Restricțiile vor dura între 5 și 10 minute, iar traficul va fi reluat imediat după trecerea cicliștilor. Șoferii sunt rugați să circule cu atenție și să respecte indicațiile polițiștilor și ale organizatorilor.

Cei înscriși trebuie să ajungă sâmbătă, 10 octombrie, între orele 7:30 și 8:30 la Palatul Brukenthal din Avrig pentru validarea biletelor și ridicarea kiturilor de participare. Organizatorii nu recomandă alăturarea altor persoane la pluton, evenimentul fiind autorizat pentru un număr fix de participanți.

Pe drumurile cu trafic, cicliștii sunt sfătuiți să meargă în pluton, în șir indian, pentru a permite și șoferilor să folosească drumul. Casca de protecție este obligatorie pe tot parcursul turei, iar nerespectarea acestei reguli duce la descalificare. Se recomandă purtarea pantalonilor de ciclism cu bazon, iar deșeurile trebuie aruncate doar în spațiile special amenajate.

Evenimentul face parte dintr-o serie de inițiative dedicate turismului lent și cicloturismului în județul Sibiu, promovând valorile patrimoniului local și ale naturii.

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