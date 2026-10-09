Pe scurt: Școlile și grădinițele din Agnita au fost modernizate cu fonduri europene, iar noi proiecte de 5 milioane de euro sunt în pregătire. Vezi ce instituții beneficiază de investiții.

Orașul Agnita a beneficiat în ultimii șase ani de un val de investiții publice care au depășit cu mult posibilitățile bugetului local, potrivit unei postări publicate de Raluca Turcan pe Facebook.

Aceste investiții au fost posibile prin accesarea de fonduri europene și naționale, care au permis realizarea unor proiecte esențiale pentru comunitate.

Raluca Turcan a subliniat că, doar prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în județul Sibiu au fost finanțate proiecte în valoare de 688 milioane de lei. În Agnita, cele mai recente proiecte dedicate infrastructurii de educație însumează 31 milioane de lei.

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Printre instituțiile care au beneficiat de aceste fonduri se numără Grădinița din Agnita, Școala Gimnazială nr. 2, Școala și Grădinița din Coveș și Grădinița din Ruja.

Raluca Turcan a menționat că investițiile au vizat atât modernizarea clădirilor, cât și punerea în funcțiune a Centrului de zi pentru copii, care a revitalizat o clădire din centrul orașului și a adus activități noi pentru comunitate. Ea a apreciat modelul de acțiune strategică adoptat de administrația locală, condusă de primarul Alin Schiau, și colaborarea cu Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Potrivit Raluca Turcan, urmează noi investiții importante: lucrări la Liceul Teoretic Agnita și la Școala din Ruja, cu o finanțare de 5 milioane de euro. De asemenea, administrația locală caută soluții pentru reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 3 și pentru achiziția clădirii Școlii nr. 1, cu scopul de a moderniza complet infrastructura educațională din Agnita.

Printre localitățile vizate de aceste proiecte se numără și satul Coveș, unde modernizarea școlii și grădiniței a fost inclusă în lista investițiilor recente. Detalii despre starea infrastructurii din Coveș au fost prezentate și în articolul Coveș, sat uitat: drumul către Agnita peticit pe ploaie.

Raluca Turcan a transmis că aceste demersuri deschid o perspectivă nouă pentru Agnita, oferind școlilor și grădinițelor condiții moderne pentru educație și dezvoltare.