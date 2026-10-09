Pe scurt: Zburătorii din Sibiu vor să-și apere titlul la baschet în scaun rulant, cu antrenamente intense și susținere din partea Comitetului Național Paralimpic.

Echipa de baschet în scaun rulant Zburătorii din cadrul Clubului Sportiv Comunitar Sibiu, deținătoarea titlului de campioană națională, a intrat în linie dreaptă cu pregătirile pentru noul sezon competițional.

Potrivit unui comunicat transmis de club, sportivii intensifică antrenamentele în perspectiva primei etape a Campionatului Național de Baschet în Scaun Rulant (ediția 2026-2027), care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 6-8 noiembrie 2026.

Sezonul trecut, Zburătorii au reușit să aducă trofeul la Sibiu, iar acum revin pe teren cu obiectivul de a menține ștacheta cât mai sus și de a promova sportul adaptat la cel mai înalt nivel de performanță. Echipa a subliniat că pregătirile actuale sunt axate pe omogenizarea lotului, tactică de joc și condiție fizică, pentru a putea oferi din nou meciuri spectaculoase și pline de dăruire.

Abonează-te Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii » ★ Premium Te deranjează reclamele? Citește fără reclame Vezi detalii »

„Tragem tare săptămânal la antrenamente pentru că știm că menținerea titlului de campioni necesită mai mult efort decât câștigarea lui. Pentru noi, fiecare intrare pe teren reprezintă o confirmare a faptului că pasiunea și ambiția nu au limite. Mergem la Cluj cu încredere și cu dorința de a reprezenta Sibiul cu mândrie”, au transmis reprezentanții echipei C.S.C. Sibiu – Zburătorii.

Pregătirea și participarea echipei Zburătorii la Campionatul Național de Baschet în Scaun Rulant, ediția 2026-2027, sunt realizate prin proiectul depus în cadrul programului de solidaritate al Comitetului Național Paralimpic – „SPORT FĂRĂ LIMITE” 2026. Prin acest proiect, echipa beneficiază de resursele necesare pentru continuitatea antrenamentelor, deplasările la turneele naționale și echipamentul specific.

Clubul subliniază că acest sprijin demonstrează încă o dată rolul sportului ca factor de incluziune socială și performanță, oferind sportivilor cu dizabilități șansa de a evolua la cel mai înalt nivel.

Zburătorii îi invită pe toți iubitorii sportului să le urmărească parcursul din acest sezon și să le trimită susținerea pe canalele oficiale de comunicare ale Clubului Sportiv Comunitar Sibiu.