Pe scurt: PSD este acuzat de Adrian Echert că vrea să controleze USR și să îi stabilească lui Dominic Fritz viitorul profesional. Postarea ironizează atitudinea PSD și cere transparență privind cheltuielile partidului.

Adrian Echert a criticat public PSD pentru faptul că ar încerca să dea indicații despre cine ar trebui să conducă USR și unde ar trebui să muncească Dominic Fritz.

Într-o postare publicată pe Facebook sâmbătă, 10 octombrie 2026, Adrian Echert ironizează atitudinea PSD, spunând că „mai lipsește să hotărască de unde răsare soarele și în ce direcție are voie să lumineze luna”.

Potrivit postării lui Adrian Echert, PSD ar merge până la a pretinde că poate face ordine într-un partid advers, iar ipocrizia ar ține loc de argument. El susține că PSD continuă o „campanie de execuție politică”, cerând plecarea lui Fritz din fruntea USR, atacându-i veniturile și sugerându-i să își caute de lucru.

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„De parcă Biroul de presă al PSD ar repartiza oamenii la muncă și ar aproba conducerile celorlalte partide”, a scris Adrian Echert.

Acesta se mai întreabă retoric, ce anume din motivarea instanței îi dă PSD dreptul să decidă cine conduce USR, răspunzând că „absolut nimic” și acuzând partidul că are reflexul de a controla tot ce îl incomodează.

El cere PSD să publice fiecare contract și fiecare plată pentru presă, consultanță și promovare, cu beneficiari, sume și servicii prestate, subliniind că grija pentru banii din subvenții ar trebui luată în serios.

În aceeași postare, Echert menționează că PSD a cerut și o anchetă penală împotriva prefectului, împărțind etichete și cerând dosare adversarilor politici, sub pretextul „moralității”.

„Ei vorbesc despre demnitate. Ei dau lecții despre venituri și muncă. Să aplice aceeași exigență și când explică propriile ceasuri, pantofi și zboruri private”, a mai scris Adrian Echert

El subliniază că „conducerea USR o aleg membrii USR”, iar PSD va trebui să accepte existența unui partid pe care nu îl poate comanda.

„Vreți să scăpați de cei care vă cer socoteală și aveți tupeul să numiți asta moralitate. Puneți-vă în ordine propriul partid înainte să dați ordine altuia”, a transmis Echert.

În contextul tensiunilor din USR, subiectul conducerii partidului și al excluderilor a fost dezbătut și în alte situații, cum ar fi scandalul privind excluderea lui Mircea Orlățan.