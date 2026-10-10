Adrian Minune a fost văzut sâmbătă, 10 octombrie, în Sibiu. Cunoscutul cântăreț de manele a ales să își petreacă o parte din zi la Hug The Plate, unde a băut o cafea, a savurat un pahar de prosecco și a fumat un trabuc pe terasă. Artistul nu a trecut neobservat, iar mai mulți sibieni l-au recunoscut și au profitat de ocazie pentru a face fotografii cu el.

Adrian Minune a atras privirile sâmbătă, în jurul orei 12:00, când și-a făcut apariția la Hug The Plate, una dintre cafenelele cele mai populare din Sibiu.

Artistul a venit să bea o cafea, dar a ales să se relaxeze și cu un pahar de prosecco. A stat afară, pe terasă, unde a fumat un trabuc și s-a bucurat de câteva momente de liniște.

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La un moment dat, cântărețul a observat că masa la care se așezase era ușor prăfuită și l-a rugat pe unul dintre angajați să vină cu o lavetă pentru a o șterge. Acesta s-a conformat imediat, iar Adrian Minune i-a mulțumit politicos.

Adrian Minune, asaltat de fanii care au vrut fotografii

Prezența cunoscutului manelist nu a trecut neobservată. Mai multe persoane l-au recunoscut și s-au apropiat de el pentru a-i cere să facă fotografii împreună.

Artistul s-a arătat amabil și nu a refuzat pe nimeni. A acceptat să fie fotografiat alături de toți cei care l-au rugat, transformând vizita la cafenea într-o surpriză plăcută pentru admiratorii săi.

Adrian Minune s-a aflat la Sibiu și vineri seară, când a participat la un eveniment privat organizat în oraș.

Adrian Minune revine la Sibiu pe 21 noiembrie, la Balcanika

Fanii sibieni vor avea ocazia să îl revadă pe artist peste numai câteva săptămâni. Adrian Minune va susține un concert sâmbătă, 21 noiembrie 2026, la Redal Expo, în cadrul evenimentului Balcanika.

Petrecerea va începe la ora 22:00, iar organizatorii promit o nouă seară de distracție, după prima ediție Balcanika.

Evenimentul va avea loc la Redal Expo, pe strada Johann Sebastian Bach nr. 4, iar biletele sunt puse în vânzare în mai multe etape, cu prețuri cuprinse între 60 și 140 de lei, în funcție de momentul achiziției.

Biletele pot fi cumpărate online, de pe platforma LiveTickets – Adrian Minune la Balcanika.