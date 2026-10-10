Un lacăt pe ușă nu înseamnă securitate, iar proprietarul unei pensiuni a aflat asta pe pielea lui: la două luni după ce a refuzat alarma și camerele de supraveghere, i-a fost spartă pensiunea, cu pagube de zeci de mii de lei. Povestea e doar una dintre cele pe care specialiștii în sisteme de securitate de la Entrix Systems Solutions din Sibiu le-au strâns din teren. Iată șase dintre ele.

„La noi nu s-au făcut spargeri niciodată”

Pensiunea era complet utilată, cu televizoare și tot ce trebuie pentru oaspeți. Iarna rămânea goală, cu lacătul pus pe ușă până la sezonul estival. Specialistul care cunoștea riscurile de efracție i-a recomandat proprietarului camere de supraveghere și alarmă. Răspunsul a fost: „La ce am nevoie de ele, aici nu au fost spargeri niciodată.”

Nu au trecut două luni și pensiunea a fost spartă. Hoții nu au fost prinși nici în ziua de azi. Sistemul a fost montat abia după aceea și de atunci nu s-a mai întâmplat nimic. Faptul că nu s-a furat până acum nu garantează că nu se va fura.

Cameră de supraveghere și proiector LED, montate sub streașina unei clădiri.

Poarta pe care o deschideau de zeci de ori pe zi

La un bloc cu garaj la subsol, poarta se deschidea și se închidea manual de zeci de ori pe zi. Strada era circulată, cu sens unic și cu mijloace de transport în comun. Locatarii porneau avariile, opreau mașina în carosabil, coborau să deschidă poarta și urcau înapoi. La ieșire era și mai incomod, pentru că trebuiau să se asigure că nu trece nimeni pe trotuar înainte să lase mașina în drum. Iarna era și mai greu.

Echipa a automatizat poarta cu un motor pentru trafic intens. Acum se deschide din telecomandă sau de pe telefon, de la distanță.

Poartă culisantă automatizată, dintr-o lucrare a echipei.

Lampă de semnalizare montată pe stâlpul porții, parte a automatizării.

Ușa de garaj care a lovit mașina

Altă intervenție a pornit de la o ușă de garaj automatizată care, la închidere, a lovit mașina clientului. Automatizarea nu avea niciun sistem de protecție anticoliziune. Pentru echipă, siguranța clientului și a bunurilor lui vine înaintea oricărui alt criteriu.

Barieră automată cu braț alb, montată la intrarea într-o proprietate.

Interfonul care conta mai mult decât părea

O persoană în vârstă, cu probleme de sănătate, a chemat echipa pentru un interfon care nu mai funcționa. Defectul era banal: conexiunile din distribuitorul de apel și din postul interior se oxidaseră. După reparație, omul nu mai știa cum să le mulțumească. Avea nevoie des de medicii de pe ambulanță și, cu interfonul stricat, nu putea să le deschidă.

Tehnicienii au înțeles atunci că ce pentru unii e un simplu accesoriu, pentru alții e o necesitate.

Peștii, hoții și camera cu zoom de 25x

Proprietarul unor lacuri de pescuit sportiv se confrunta des cu pescari care luau peștele fără reținere. Stătea el însuși de pază, dar nu putea fi acolo non-stop. Echipa a montat camere fixe de înaltă rezoluție și camere PTZ cu zoom optic de 25x. Potrivit echipei, furturile s-au oprit complet.

Tehnicienii râd și acum când își amintesc că, după instalare, clientul a început să urmărească peștii din lac cu camerele PTZ.

Cameră de supraveghere pentru exterior, montată pe un stâlp într-o zonă deschisă.

„Persoane care intră în mașina X, culoarea Y”

Acum supravegherea se bazează tot mai mult pe inteligență artificială. Oricine are un sistem clasic știe cât de obositor e să cauți o înregistrare pe un DVR sau NVR, secvență cu secvență. Echipa folosește tehnologii precum AcuSeek și WizSeek, care caută exact ce le ceri.

Un client recent a observat că îi lipsește o sumă de bani din torpedoul mașinii. A scris în aplicația sistemului, în limbaj obișnuit, ceva de genul „persoane care intră în mașina model X, culoare Y”. Aplicația i-a afișat imediat înregistrările relevante de pe toate camerele. În câteva minute, misterul s-a lămurit.

Instalare profesională, nu improvizație

Un sistem de securitate prost montat e ca și cum nu ai avea unul. Entrix Systems Solutions are licență de funcționare IGPR nr. 8230/T, emisă în baza Legii 333/2003 pentru instalarea, modificarea și întreținerea sistemelor de alarmare împotriva efracției, valabilă până în mai 2029. Cu alte cuvinte, e o firmă autorizată, care tratează fiecare lucrare ca pe una care trebuie să funcționeze în ziua în care contează.

Detaliu de montaj: conectorul camerei, doza de fixare și cablul în tub de protecție.

Tehnician la lucru, pe o platformă elevatoare, la fațada unei hale pe care sunt montate camere de supraveghere.

Cu ce vă poate ajuta Entrix Systems Solutions

camere de supraveghere (CCTV)

control acces

automatizări pentru porți și bariere

sisteme de alarmă

rețele structurate și Wi-Fi

mentenanță și service

Antenă pentru legături wireless, montată la înălțime într-o zonă deschisă.

Firma lucrează în Sibiu și în împrejurimi, iar deplasarea pentru ofertă e gratuită sub 30 km. Evaluarea la locație se poate cere de pe entrixsystems.ro, la telefon 0771 080 316 sau pe e-mail la office@entrixsystems.ro. Programul este de luni până vineri, între 09:00 și 18:00.